На участке железной дороги Тобольск — Сургут загорелся локомотив

По сообщению Транспортной прокуратуры УрФО, огонь был потушен силами машиниста и его помощника. Жертв и пострадавших не было. Однако возгорание вызвало остановку состава в пути. В поезде было 72 вагона. Происшествие случилось на перегоне Вах-Манчем.