На участке железной дороги Тобольск — Сургут загорелся локомотив

По сообщению Транспортной прокуратуры УрФО, огонь был потушен силами машиниста и его помощника. Жертв и пострадавших не было. Однако возгорание вызвало остановку состава в пути. В поезде было 72 вагона. Происшествие случилось на перегоне Вах-Манчем.
Как уточнили в прокуратуре, пожар в локомотиве не привел к остановкам и задержкам пассажирских поездов следующих на Крайний север и обратно.
Напомним, днем ранее загорелся вагон «электрички» в Тюмени, пришлось вызвать пожарных, состав стоял в тупике без людей. В конце января с рельс сошел локомотив грузового поезда под Тюменью в районе Ирбитского тракта.