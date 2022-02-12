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На участке железной дороги Тобольск — Сургут загорелся локомотив

12 февраля 04:49
Фото: 1Mi
В поезде, следовавшем по маршруту Тобольск — Сургут, на Свердловской железной дороге произошло возгорание локомотива товарного состава.
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Тюмень

По сообщению Транспортной прокуратуры УрФО, огонь был потушен силами машиниста и его помощника. Жертв и пострадавших не было. Однако возгорание вызвало остановку состава в пути. В поезде было 72 вагона. Происшествие случилось на перегоне Вах-Манчем.

Как уточнили в прокуратуре, пожар в локомотиве не привел к остановкам и задержкам пассажирских поездов следующих на Крайний север и обратно.

Напомним, днем ранее загорелся вагон «электрички» в Тюмени, пришлось вызвать пожарных, состав стоял в тупике без людей. В конце января с рельс сошел локомотив грузового поезда под Тюменью в районе Ирбитского тракта.

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