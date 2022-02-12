На мусоросортировочном заводе в Тюмени найден труп

Работники тюменского мусоросортировочного завода обнаружили останки женщины среди бытового мусора. Очевидцы говорят, что тело было в мешке вместе с останками животных.
В Следственном комитете Тюменской области подтвердили информацию, действительно, труп найден. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Напомним, это не первый случай, когда работники сортировочного конвейера мусорного завода под Тюменью находят останки людей. В этом году уже был случай, когда нашли мужчину с татуировками. О том, что это человек, работники поняли, только когда он оказался на ленте.
Ранее работники подобного завода находили младенца, экспертиза установила, что он родился живым.
Как правило, останки людей поступают на завод вместе с бытовым мусором, поскольку их прячут в обычных контейнерах.
Сортировка мусора в Тюменской области осуществляется с 2018 года, построены и запущены несколько заводов в крупных городах и мусороперевалочная станция.