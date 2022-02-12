Мозаика появится на кирпичном заборе в центре Тюмени

По городским законам просто так разукрашивать ограждающие конструкции запрещено, надо спросить разрешение властей. Например, Растебина перенесла свою мозаику на тюменский кирпич во время летнего фестиваля «Морфология улиц».
Теперь авторы проекта хотят добиться реализации через механизм инициативного бюджетирования. Для этого нужно, чтобы идею красочной инсталляции поддержали некоторое количество живущих в городе тюменцев.
Их приглашают поставить подпись в нужном месте в «Конторе пароходства». Срок — до 18 февраля.
«С одним лишь панно забор выглядит незавершенным. Считаем, надо доделать арт-объект», — пишут на странице «Конторы» «ВКонтакте».
В качестве награды подписанты получат памятную открытку и, если проект будет одобрен властями, примут участие в разукрашивании стены под руководством Светланы Растебиной.