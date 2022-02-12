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МЧС проинспектировала дома в Тюменском районе

12 февраля 00:53
Фото: ГУ МЧС по Тюменской области
Пожарные инспекторы обошли частные дома в поселке Боровском, чтобы напомнить правила безопасности. Профилактика направлена на стариков, инвалидов и многодетные семьи.
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Тюмень

Как сообщает пресс-служба МЧС, за прошлую неделю в области случилось 47 пожаров, из них удалось спасти семь граждан, тридцать раз пожарные выезжали на помощь жителям. Напоминают, что зимнее время — самое пожароопасное из-за активного использования конвекторов и печей.

Чтобы предупредить новые возгорания инспекторы прошли по частным домом. В поселке Боровском вручили жителям памятки, особенно если в доме дети или престарелые члены семьи.

Подчеркивают, что надо устанавливать пожарную сигнализацию — датчики, улавливающие задымление и издающие сигнал.

«Эти приборы позволяют вовремя обнаружить возгорание, и уже не раз спасали жизни и здоровье людей во время пожаров», — сообщают в МЧС.

Напомним, что в областной столице 2 февраля стало днем множества возгораний. В соцсетях этот день назвали «денёк-огонёк».

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