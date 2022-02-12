МЧС проинспектировала дома в Тюменском районе

Как сообщает пресс-служба МЧС, за прошлую неделю в области случилось 47 пожаров, из них удалось спасти семь граждан, тридцать раз пожарные выезжали на помощь жителям. Напоминают, что зимнее время — самое пожароопасное из-за активного использования конвекторов и печей.
Чтобы предупредить новые возгорания инспекторы прошли по частным домом. В поселке Боровском вручили жителям памятки, особенно если в доме дети или престарелые члены семьи.
Подчеркивают, что надо устанавливать пожарную сигнализацию — датчики, улавливающие задымление и издающие сигнал.
«Эти приборы позволяют вовремя обнаружить возгорание, и уже не раз спасали жизни и здоровье людей во время пожаров», — сообщают в МЧС.
Напомним, что в областной столице 2 февраля стало днем множества возгораний. В соцсетях этот день назвали «денёк-огонёк».