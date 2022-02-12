МЧС проинспектировала дома в Тюменском районе

Как сообщает пресс-служба МЧС, за прошлую неделю в области случилось 47 пожаров, из них удалось спасти семь граждан, тридцать раз пожарные выезжали на помощь жителям. Напоминают, что зимнее время — самое пожароопасное из-за активного использования конвекторов и печей.