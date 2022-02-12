nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

ГИБДД в Тюмени в выходные проведет сплошную проверку на трезвость

12 февраля 05:16
Фото: 1Mi
Управление ГИБДД Тюменской области сообщает, что 12 и 13 февраля на юге Тюменской области инспекторы Госавтоинспекции будут останавливать автомобили в рамках сплошной проверки «Трезвый водитель».
Сюжет
Тюмень

В ГИБДД напоминают о важности вождения автотранспортного средства исключительно в трезвом состоянии. По итогам января в регионе было 13 аварий из-за пьяниц за рулем, в них пострадали более двадцати человек, а один погиб.

Для помощи инспекторам накануне члены волонтерского движения раздали водителям памятки, чтобы не выезжали пьяными в выходные дни.

Напомним, последняя сплошная проверка случилась в последние дни январских праздников, тогда поймали двадцать нарушителей этого правила, всего выписано 45 протоколов за различные отклонения от ПДД.

ГИБДД проверяет водителей в местах оживленного движения на неизвестных заранее улицах.

Материалы по теме
В Тюмени 385 остановленных водителей на утренней проверке ГИБДД оказались трезвымиВ Тюмени на одной из магистралей пройдет сплошная проверка водителейВ Тюмени прошли «сплошные проверки» водителей
#Новости#Проверка#Инспекторы гибдд#ГИБДД#Тюмень#Пьяная езда#Дмитрий Зайцев#Город
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25