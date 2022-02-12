ГИБДД в Тюмени в выходные проведет сплошную проверку на трезвость

В ГИБДД напоминают о важности вождения автотранспортного средства исключительно в трезвом состоянии. По итогам января в регионе было 13 аварий из-за пьяниц за рулем, в них пострадали более двадцати человек, а один погиб.
Для помощи инспекторам накануне члены волонтерского движения раздали водителям памятки, чтобы не выезжали пьяными в выходные дни.
Напомним, последняя сплошная проверка случилась в последние дни январских праздников, тогда поймали двадцать нарушителей этого правила, всего выписано 45 протоколов за различные отклонения от ПДД.
ГИБДД проверяет водителей в местах оживленного движения на неизвестных заранее улицах.