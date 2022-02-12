Двое погибших на трассе, ГИБДД проверяет на трезвость, новый сквер разобьют в Тюмени

По версии инспекторов тюменец за рулем "хендэ" допустил столкновение во время обгона. Он 1985 года рождения, в салоне были две его дочери. В отечественном авто за рулем был курганец 1978 года рождения, умер он и его женщина-пассажирка. Девушка 2000 года рождения и шестилетний ребенок, пристегнутый к креслу, остались живы.
ГИБДД устраивает сплошную проверку по акции "Трезвый водитель".
В субботу и воскресенье в Тюменской области инспекторы ГИБДД будет останавливать все машины на оживленных перекрестках городов юга Тюменской области и брать алкопробу. Отмечается, что мера профилактическая, поскольку пьяные водители за рулем регулярно становятся виновниками больших катастроф на дорогах и в жизни людей.
Сквер на улице Республики назовут именем директора филармонии.
Леонид Згерский приложил руку к созданию тюменской филармонии, был ее руководителем в середине прошлого века, теперь именем участника Великой Отечественной войны назовут зеленый пятачок через дорогу от легендарного здания. Глава Тюмени Руслан Кухарук подчеркнул, что эта территория станет важным элементом пешеходной части Тюмени от улицы Дзержинского до набережной.