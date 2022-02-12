Двое погибших на трассе, ГИБДД проверяет на трезвость, новый сквер разобьют в Тюмени

По версии инспекторов тюменец за рулем "хендэ" допустил столкновение во время обгона. Он 1985 года рождения, в салоне были две его дочери. В отечественном авто за рулем был курганец 1978 года рождения, умер он и его женщина-пассажирка. Девушка 2000 года рождения и шестилетний ребенок, пристегнутый к креслу, остались живы.