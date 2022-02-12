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Два человека погибли в аварии на трассе Курган — Тюмень

12 февраля 11:44
Фото: ГИБДД Курганской области
В результате столкновения «Лады Приора» и «хенде» погибли водитель и пассажирка отечественного авто. Четыре человека получили травмы, в том числе ребенок.
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Тюмень

По сообщению ГИБДД Курганской области, авария произошла на 61 км дороги в сторону границы Тюменской области. Водитель иномарки, зарегистрированный в Тюмени, по версии инспекторов, начал обгонять впереди идущее авто и столкнулся с «Ладой», в которой ехали четыре человека.

Курганец за рулем «Лады» и его пассажирка с заднего сиденья скончались на месте. Еще одна пассажирка этого авто получила травмы, шестилетний мальчик был пристегнут в детском сиденье, он выжил и с травмами доставлен в медучреждение.

За рулем «хенде» находился 26-летний тюменец. Пострадали две его дочери девяти и тринадцати лет, однако им не потребовалась госпитализация.

Напомним, дорожную обстановку в Тюмени осложняет продолжительный снегопад. Серия аварий произошла на улицах города и загородных трассах. На улице Мельникайте врезался в машину экипаж ГИБДД, там пострадавших не было.

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