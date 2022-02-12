Авария с «газелью» перекрыла движение на Старотобольском тракте в Тюмени

Столкнулись тентовая «газель» и универсал «Лада». В результате у обеих машин повреждения носовых частей, легковушку развернуло поперек дороги, так что движение оказалось перекрыто в обоих направлениях.
Место столкновения нельзя объехать, так как старый тракт огорожен, а за пределами дороги простираются поля. В ГИБДД пока не рассказали о подробностях аварии. На фотографии пользователей группы «ЧС Тюмень» «ВКонтакте» видно, что на месте оказались машина спасателей и скорая помощь.
Обновление 16:15. По сообщению пресс-службы областной ГИБДД, в аварии на 10 километре Тюмень — Криводаново столкнулись три автомашины. Водитель «Лады Калина» не удержала авто на снежной трассе, совершив выезд на «встречку» и столкнулась с «газелью», а затем наскочила на авто модели «Ларгус». Пострадала водитель «Калины».
Ранее мы писали, что на дорогах Тюмени сложилась неблагоприятная обстановка из-з обильного снегопада и сильных порывов ветра. В результате на трассах образовались так называемые переметы — сугробы, из-за которых машину может утащить в сторону. Вполне возможно, такой сугроб стал причиной столкновения на Старотобольском тракте.