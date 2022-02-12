Авария с «газелью» перекрыла движение на Старотобольском тракте в Тюмени

Место столкновения нельзя объехать, так как старый тракт огорожен, а за пределами дороги простираются поля. В ГИБДД пока не рассказали о подробностях аварии. На фотографии пользователей группы «ЧС Тюмень» «ВКонтакте» видно, что на месте оказались машина спасателей и скорая помощь.