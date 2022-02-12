456 детей заболели коронавирусом в Тюмени за сутки

Как сообщает региональный оперативный штаб, общее число вновь инфицированных в Тюмени составило 2791. Почти триста человек выписаны из больниц по выздоровлению, 240 тысяч человек продолжают оставаться под присмотром врачей. 36 пациентов получают вентиляцию дыхательной системы с помощью специального оборудования.
Власти региона развернули без малого 2300 коек под ковидных больных, из них сейчас доступны для новых заболевших почти 15%.
Вакцинированы от коронавируса и его штаммов 1 млн 112 тысяч жителей региона.
Напомним, 11 февраля на уровне правительства области было принято решение продлить дистанционное обучение для школьников и учащихся колледжей. Ранее санитарные власти страны приняли считать выздоровевшими всех людей с ковид, кто прошел семидневный курс лечения, не дожидаясь отрицательного теста ПЦР.