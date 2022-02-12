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456 детей заболели коронавирусом в Тюмени за сутки

12 февраля 10:40
Фото: 1Mi
По итогам последних суток в Тюменской области число детей подтвержденным коронавирусом увеличилось на 456, сокращение новых случаев за день составило 25%. Днем ранее таких было шестьсот.
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Тюмень

Как сообщает региональный оперативный штаб, общее число вновь инфицированных в Тюмени составило 2791. Почти триста человек выписаны из больниц по выздоровлению, 240 тысяч человек продолжают оставаться под присмотром врачей. 36 пациентов получают вентиляцию дыхательной системы с помощью специального оборудования.

Власти региона развернули без малого 2300 коек под ковидных больных, из них сейчас доступны для новых заболевших почти 15%.

Вакцинированы от коронавируса и его штаммов 1 млн 112 тысяч жителей региона.

Напомним, 11 февраля на уровне правительства области было принято решение продлить дистанционное обучение для школьников и учащихся колледжей. Ранее санитарные власти страны приняли считать выздоровевшими всех людей с ковид, кто прошел семидневный курс лечения, не дожидаясь отрицательного теста ПЦР.

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#Новости#Тюменская область#Статистика#Тюмень#Оперативный штаб#Коронавирус#Дмитрий Зайцев#Общество
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