456 детей заболели коронавирусом в Тюмени за сутки

Как сообщает региональный оперативный штаб, общее число вновь инфицированных в Тюмени составило 2791. Почти триста человек выписаны из больниц по выздоровлению, 240 тысяч человек продолжают оставаться под присмотром врачей. 36 пациентов получают вентиляцию дыхательной системы с помощью специального оборудования.