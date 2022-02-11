Воздушные массы из Арктики принесут в Тюмень на выходные похолодание и снег

Завтра, 12 февраля, в областном центре установится переменная облачность, возможны небольшие осадки в виде снега. Город может накрыть густой туман. Днём ожидается до -12 -14 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -14 -16 градусов. Юго-восточный ветер не будет сильным.
«В воскресный день, 13 февраля, город также накроет переменная облачность. В некоторых районах образуется дымка. В светлое время суток температура воздуха составит -12 -14 градусов, ночью — до -15 -17. Сильного ветра не предвидится»,пояснили синоптики.
В первые дни следующей недели морозная погода сохранится в понедельник, 14 февраля. Обещаны переменная облачность, слабый ветер, Днём столбики термометров покажут -11 -13 градусов, а ночью температура упадёт до -18 -20 градусов.