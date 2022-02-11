Воздушные массы из Арктики принесут в Тюмень на выходные похолодание и снег

На Сибирь надвигаются ледяные воздушные массы из Арктики. Тюменцев на выходные ждёт похолодание, в целом пасмурная погода, а еще пойдёт снег. Об этом сообщают метеорологи сервиса погоды «Фобос».

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