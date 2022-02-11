Ветеранские организации России поддержали инициативы Путина по безопасности

Заявление составлено от имени многочисленных ветеранских организаций, в том числе российского офицерского корпуса, который всегда был “становым хребтом нашего великого Отечества” и объединил в своих рядах лучших представителей всех народов страны, посвятивших жизнь служению Отечеству и сохранению его независимости.
Ветераны Великой Отечественной войны, Вооруженных сил, правоохранительных органов, ветераны боевых действий, офицеры всех категорий, выполнявшие задачи в боевых частях и на боевом дежурстве, так же как и российское правительство, обеспокоены планами США и стран НАТО в Европе, которые ставят под угрозу военную безопасность Российской Федерации.
Ветераны затронули и вопрос о попытках Североатлантического альянса путем манипуляций втянуть Украину в состав НАТО, что является критической отметкой для приоритетных интересов европейской безопасности, но в первую очередь для долговременного союза братских народов – Белоруссии, России и Украины.
Все члены многочисленных ветеранских организаций страны сообщили о своей поддержке стратегии, которую сейчас реализует Верховный главнокомандующий. Ее цель – обеспечение нерушимой стабильности и единой безопасности в Европе, которая находится под большой угрозой из-за враждебно настроенных властей Соединенных Штатов и руководства стран НАТО.
Ветераны назвали требования российской стороны к коллективному Западу о важности официального заключения договоренностей о неразмещении США и странами - участниками НАТО вооружения на территории любых соседних с Россией стран, входящих и не входящих в Североатлантический альянс, логичными и обоснованными. Они заявили, что размещение вооружения создает высокий риск для безопасности РФ.
В своих заявлениях ветеранские организации призывают всех ветеранов ВС, МВД и участников боевых действий объединиться для сохранения безопасности и неприкосновенности Отчизны.
Заявление подписали руководители ведущих ветеранских организаций Российской Федерации: председатель совета ОООВ ВС РФ генерал армии В.Ф. Ермаков, председатель Российского союза ветеранов генерал армии М.А. Моисеев, председатель Общероссийской общественной организации “Российский союз офицеров запаса” Э.В. Тодуа и прочие.