Ветеранские организации России поддержали инициативы Путина по безопасности

Заявление составлено от имени многочисленных ветеранских организаций, в том числе российского офицерского корпуса, который всегда был “становым хребтом нашего великого Отечества” и объединил в своих рядах лучших представителей всех народов страны, посвятивших жизнь служению Отечеству и сохранению его независимости.