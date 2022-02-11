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Валиева может быть дисквалифицирована на четыре года за прием допинга

11 февраля 13:42
Фото: pxhere.com
15-летняя фигуристка подозревается в употреблении триметазидина.

Юрист Михаил Прокопец заявил, что Камилу Валиеву могут дисквалифицировать за прием допинга на четыре года, сообщает "Советский спорт", ссылаясь на "RT на русском".

Однако учитывая возраст спортсменки данный срок отстранения может быть значительно сокращен или отменен, если получится доказать неумышленность использования запрещенного лекарства.

Напомним, что из-за проблем Валиевой с антидопинговыми структурами, у России могут забрать золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в командных соревнованиях

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Спорт
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