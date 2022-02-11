В выходные в Тюмени пройдёт сильный снег

Помимо того, в субботу будет пасмурно. Метеорологи прогнозируют обильный снегопад и туман в ближайшие двое суток - 12 и 13 февраля.
В субботу юго-восточный ветер будет дуть со скоростью до 3 метров в секунду. Ночью и днём температура будет варьироваться от 12 до 14 градусов мороза.
«В день перед буднями, 13 февраля, также сохранится средняя температура — днём до -13 градусов, ночью — до -19 градусов. Возможны осадки в виде снега», — уточнили специалисты.
Следующая неделя также не обещает тюменцам наступление ранней весны. В понедельник, 14 февраля, температура воздуха в светлое время суток составит -12 градусов, 15 февраля — до -10. Однако, к концу будней немного потеплеет — до -6 градусов.