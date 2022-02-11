В возрасте 40 лет умерла российская актриса Евгения Брик

Артистка в тайне проходила сложный жизненный период из-за тяжёлой болезни. У неё остались муж, дочь, мама и сестра.
«Умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, весёлых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности», отметила на своей странице в соцсети писательница.
Евгения Брик снималась в фильмах, сериалах и играла в театре. Она принимала участие в таких кинокартинах, как «Стиляги» и «Географ глобус пропил». На её счету сериалы: «Оттепель», «Адаптация», «Романовы» и многие другие.