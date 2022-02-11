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В возрасте 40 лет умерла российская актриса Евгения Брик

11 февраля 07:13
Фото: Фейсбук Катерины Гордеевой
В возрасте 40 лет умерла российская актриса Евгения Брик
Накануне стало известно о смерти 40-летней российской актрисы театра и кино Евгении Брик. Об этом в своём аккаунте на Facebook написала журналистка Катерина Гордеева. Она выразила глубокую печаль и соболезнования родным.
Сюжет
Тюмень

Артистка в тайне проходила сложный жизненный период из-за тяжёлой болезни. У неё остались муж, дочь, мама и сестра.

«Умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, весёлых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности», отметила на своей странице в соцсети писательница.

Евгения Брик снималась в фильмах, сериалах и играла в театре. Она принимала участие в таких кинокартинах, как «Стиляги» и «Географ глобус пропил». На её счету сериалы: «Оттепель», «Адаптация», «Романовы» и многие другие.

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