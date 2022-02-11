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В тюменской колонии прокуроры нашли массу нарушений режима содержания и обеспечения

11 февраля 10:15
Фото: 1Mi
В тюменской ИК-6 недавно проведена проверка, прокуратура выявила массу нарушений режима содержания и обеспечения заключённых. Об этом сообщают представители ведомства.

В колонии строгого режима проверку провёл Владислав Московских совместно с Александром Биттелем. По её результатам примут специальные меры для устранения нарушений медико-санитарного и материально-бытового обеспечения заключённых, дисциплины и трудовых отношений.

ИК-6 расположена в Ишиме, здесь пребывает 950 заключённых. Ранее около 40 осужденных подали жалобы из-за несоблюдения законодательства в части содержания и обеспечения на приёме у старшего помощника прокурора Дениса Денисенко. Больше всего заключённых волновали вопросы медпомощи и необоснованных удержаний с зарплаты.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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