В тюменской колонии прокуроры нашли массу нарушений режима содержания и обеспечения

В колонии строгого режима проверку провёл Владислав Московских совместно с Александром Биттелем. По её результатам примут специальные меры для устранения нарушений медико-санитарного и материально-бытового обеспечения заключённых, дисциплины и трудовых отношений.
ИК-6 расположена в Ишиме, здесь пребывает 950 заключённых. Ранее около 40 осужденных подали жалобы из-за несоблюдения законодательства в части содержания и обеспечения на приёме у старшего помощника прокурора Дениса Денисенко. Больше всего заключённых волновали вопросы медпомощи и необоснованных удержаний с зарплаты.