В тюменской колонии прокуроры нашли массу нарушений режима содержания и обеспечения

ИК-6 расположена в Ишиме, здесь пребывает 950 заключённых. Ранее около 40 осужденных подали жалобы из-за несоблюдения законодательства в части содержания и обеспечения на приёме у старшего помощника прокурора Дениса Денисенко. Больше всего заключённых волновали вопросы медпомощи и необоснованных удержаний с зарплаты.