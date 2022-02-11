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В тюменском селе задерживают сроки сдачи детсада

11 февраля 09:48
Фото: piqsels.com
Жители села Евсино Голышмановского района Тюменской области сообщили в социальных сетях о том, что долгое время не могут дождаться открытия детского сада.

Как сообщает «КП-Тюмень», по словам местных жителей, муниципальные чиновники обещали, что детсад будет введен в эксплуатацию в ноябре прошлого года. Начали его возводить еще в 2019 году.

Пользователи соцсетей пишут, что соответствующие документы на строительство Тюменью подписаны.

«Куда еще-то тянуть? С такими темпами наши дети уже на пенсию пойдут», — возмущается в соцсетях жительница села Наталья Киммель.

По ее словам, ближайший садик находится в 20 километрах. И хотя новая дата открытия учреждения — 1 апреля 2022 года, Наталья не исключает, что и тогда дети не пойдут в детсад. Она сказала, что на строительной площадке находится лишь один охранник, а рабочих нет.

В администрации Голышмановского городского округа сообщили, что в январе этого года проводилась инспекция детского сада и были выявлены нарушения. Собственником здания до передачи его в муниципальную собственность является ГКУ ТО «УКС». Там сообщили, что дата окончания работ по устранению выявленных замечаний внутри здания — 1 марта 2022 года.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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