В тюменском селе задерживают сроки сдачи детсада

По ее словам, ближайший садик находится в 20 километрах. И хотя новая дата открытия учреждения — 1 апреля 2022 года, Наталья не исключает, что и тогда дети не пойдут в детсад. Она сказала, что на строительной площадке находится лишь один охранник, а рабочих нет.