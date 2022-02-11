В Тюмени заработал дистанционный центр помощи больным ковидом и пенсионерам страше 65

Доставку станут производить бесконтактным способом — до двери.
За работу этого центра также выступили активисты Исетского и Казанского районов. Они уже развозят медикаменты по адресам тех, кто подхватил опасную инфекцию и лечится амбулаторно.
«В период карантина наша команда уже оказывала помощь населению — активисты доставляли продукты по списку и медикаменты пенсионерам»,рассказал руководитель «Молодой Гвардии» Владимир Сбитнев.
Еще молодогвардейцам звонили медики и просили помочь тюменцам старше 65 лет по дому.
Оставить заявку можно в будние дни с 10:00 до 19:00 и в выходные с 10:00 до 17:00 в группе «ВКонтакте» или по номеру телефона: 8-908-879-76-46.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские молодогвардейцы открыли текстовую горячую линию для слабослышащих людей. Добровольцы и сурдопереводчики, получив заявку, выходят с ним на контакт по видеосвязи для уточнения подробностей обращения и предоставления помощи.
Также Центр «Лад» получил грант почти на 700 тысяч рублей, чтобы развивать институт компаньонства в Тюменской области в отношении одиноких стариков. Помощь будет адресная — ее получат 70 ветеранов, проживающих в Тюмени, кто в годы Великой Отечественной войны попал в фашистские лагеря, а также бывшие жители блокадного Ленинграда. Компаньонами станут жители региона от 55 лет, кто понимает ценность дружеского участия и то, как нужна помощь пожилым людям. Особенно, если они не могут передвигаться без посторонней помощи.