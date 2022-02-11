В Тюмени заработал дистанционный центр помощи больным ковидом и пенсионерам страше 65

Также Центр «Лад» получил грант почти на 700 тысяч рублей, чтобы развивать институт компаньонства в Тюменской области в отношении одиноких стариков. Помощь будет адресная — ее получат 70 ветеранов, проживающих в Тюмени, кто в годы Великой Отечественной войны попал в фашистские лагеря, а также бывшие жители блокадного Ленинграда. Компаньонами станут жители региона от 55 лет, кто понимает ценность дружеского участия и то, как нужна помощь пожилым людям. Особенно, если они не могут передвигаться без посторонней помощи.