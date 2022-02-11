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В Тюмени у ТРЦ «Колумб» столкнулись Daewoo и внедорожник KIA

11 февраля 13:19
Фото: ЧС Тюмень
В Тюмени 11 февраля на Московском тракте столкнулись Daewoo и внедорожник KIA, сообщают очевидцы в паблике «ЧС Тюмень» в социальной сети Вконтакте. В инциденте никто не пострадал, но возникла пробка.

По информации тюменца Сергея Б., повреждения транспортных средств минимальны. Авария произошла около ТРЦ «Колумб» на Московском тракте.

Стоит отметить, что на 18:10 в Тюмени отмечаются пробки в 4 балла. Обычно вечером в пятницу заторы достигают 9 баллов. Из-за ДТП на Харьковской 70 возникла пробка длиной почти в километр. Затруднения в движении транспорта наблюдаются на Холодильной.

Между тем серьёзных ДТП в областной столице не выявлено, при выезде из города отмечаются небольшие пробки. На улице Республики дорожники убирают снег.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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