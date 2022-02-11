В Тюмени у ТРЦ «Колумб» столкнулись Daewoo и внедорожник KIA

По информации тюменца Сергея Б., повреждения транспортных средств минимальны. Авария произошла около ТРЦ «Колумб» на Московском тракте.
Стоит отметить, что на 18:10 в Тюмени отмечаются пробки в 4 балла. Обычно вечером в пятницу заторы достигают 9 баллов. Из-за ДТП на Харьковской 70 возникла пробка длиной почти в километр. Затруднения в движении транспорта наблюдаются на Холодильной.
Между тем серьёзных ДТП в областной столице не выявлено, при выезде из города отмечаются небольшие пробки. На улице Республики дорожники убирают снег.