В Тюмени у ТРЦ «Колумб» столкнулись Daewoo и внедорожник KIA

Стоит отметить, что на 18:10 в Тюмени отмечаются пробки в 4 балла. Обычно вечером в пятницу заторы достигают 9 баллов. Из-за ДТП на Харьковской 70 возникла пробка длиной почти в километр. Затруднения в движении транспорта наблюдаются на Холодильной.