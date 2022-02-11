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В Тюмени продлён дистант и родители недовольны набором продуктов, разбилась тоболячка

11 февраля 17:27
Фото: 1Mi
В Тюменской области продлили дистант для школьников и студентов в Тюмени, Тюменском районе, Ишиме и Тобольске. Инфоцентр регионального правительства сообщает, что такое решение принято в связи с резким ростом заболевания коронавирусом. Все учащиеся остаются на удаленном формате обучения до 19 февраля.

Родители обеспокоены продлением дистанта

В соцсетях родители поделились переживаниями по поводу карантина в учебных заведениях. Отмечается, что скоро их чадам предстоит сдача экзаменов и остается не так много времени для качественной подготовки к ним. Кроме того, некому следить за юными выпускниками.

Жители региона надеются, что дети все же вернутся в школы в ближайшее время.

В школе № 65 детям выдали маленькие наборы продуктов

По словам одной из тюменок, ученики школы № 65 получили упаковку печенья, шоколад и коробку сока. В других общеобразовательных учреждениях дети получали фрукты, овощи, крупы и сладости. Пользовательница Татьяна отмечает, что хорошие наборы были, но содержание набора и график выдачи зависит от администрации школ.

Также тюменские родители рассказали, что в образовательном учреждении № 26 наборы младшим классам пока не раздавали.

В Тобольске с большой высоты упала девочка

По данным СКР Тюменской области, в Тобольске разбилась насмерть девочка, выпав из окна здания. Очевидцы сообщили, что ребенку было 10-12 лет. ЧП произошло днём в 10 микрорайоне Тобольска. На место инцидента прибыли медики, но спасти девочку не удалось.

Обстоятельства трагедии на данный момент устанавливаются.

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#Новости#Ангелина Крестьянникова#Общество
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