В Тюмени продлён дистант и родители недовольны набором продуктов, разбилась тоболячка

Родители обеспокоены продлением дистанта
В соцсетях родители поделились переживаниями по поводу карантина в учебных заведениях. Отмечается, что скоро их чадам предстоит сдача экзаменов и остается не так много времени для качественной подготовки к ним. Кроме того, некому следить за юными выпускниками.
Жители региона надеются, что дети все же вернутся в школы в ближайшее время.
В школе № 65 детям выдали маленькие наборы продуктов
По словам одной из тюменок, ученики школы № 65 получили упаковку печенья, шоколад и коробку сока. В других общеобразовательных учреждениях дети получали фрукты, овощи, крупы и сладости. Пользовательница Татьяна отмечает, что хорошие наборы были, но содержание набора и график выдачи зависит от администрации школ.
Также тюменские родители рассказали, что в образовательном учреждении № 26 наборы младшим классам пока не раздавали.
В Тобольске с большой высоты упала девочка
По данным СКР Тюменской области, в Тобольске разбилась насмерть девочка, выпав из окна здания. Очевидцы сообщили, что ребенку было 10-12 лет. ЧП произошло днём в 10 микрорайоне Тобольска. На место инцидента прибыли медики, но спасти девочку не удалось.
Обстоятельства трагедии на данный момент устанавливаются.