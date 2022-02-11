В Тюмени продается недострой за 650 миллионов рублей у Утиного пруда

В тексте объявления о продаже сообщается, что это отдельно стоящее коммерческое строение свободного назначения с готовностью в 70%. Оно стоит на берегу Утиного пруда и из его окон открывается чудесный панорамный вид.
«Наш город» обратился за комментарием к Оксане Вилинской, сертифицированному по стандартам РГР специалисту по недвижимости из агентства «Надёжный выбор».
«Шикарный вид из окон на пруд Утиный будет положительно влиять на психологическое состояние работников»,считает эксперт.
Место расположения — 50 лет ВЛКСМ, 71Б.
«Именно в данный момент оно интересно тем, что улица 50 лет ВЛКСМ соединилась с развязкой улицы Монтажников и развязкой улицы Первомайская, продолжаясь в районе Дома Обороны. Это обуславливает отличную транспортную доступность как для работников компаний, которые будут базироваться в этом здании, так и для клиентов этих компаний»,высказывает мнение специалист в сфере недвижимости.
По заверениям продавца, в здании можно открыть офисный центр, устроить спортивный комплекс или оформить апартаменты. Около здания есть собственная парковка.
Экстерьер недостроя выглядит весьма презентабельно. Однако внутри, если судить по предоставленным снимкам, будущих покупателей ждет большой объем работы — как минимум проведение — инженерно-технических коммуникаций и внутренняя отделка.
«Это действительно современный формат планировки, так как отсутствуют длинные нудные коридоры с кабинетами, как это строилось раньше»,говорит Оксана Вилинская.
Владельцы — АО «Корпорация „Тюменьстрой“», просят за него 650 млн рублей. До конца строительные работы довести не удалось из-за отсутствия денег у застройщика. Здание законсервировано с 2014 года.
Ранее «Наш город» писал о продаже за 200 млн здания с собственной котельной, коммуникациями и своими подъездными путями в микрорайоне «Тюменская слобода».