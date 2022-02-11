В Тюмени продается недострой за 650 миллионов рублей у Утиного пруда

«Именно в данный момент оно интересно тем, что улица 50 лет ВЛКСМ соединилась с развязкой улицы Монтажников и развязкой улицы Первомайская, продолжаясь в районе Дома Обороны. Это обуславливает отличную транспортную доступность как для работников компаний, которые будут базироваться в этом здании, так и для клиентов этих компаний»,высказывает мнение специалист в сфере недвижимости.