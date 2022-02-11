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В Тюмени преобразят улицу Камчатскую и снесут 200 000 квадратов домов и квартир

11 февраля 10:04
Фото: Скриншот передачи канала "Тюменское Время"
В Тюмени в ближайшие несколько лет появятся новые дома на месте ветхих построек. По данным канала «Тюменское время», 12 зданий скоро «приобретут обновлённый вид». В планах застройщиков — расселение более 200 000 «квадратов» на улице Камчатской.
Сюжет
Тюмень

На данный момент строительная техника сносит несколько деревянных построек, люди здесь уже не живут. Реновации подвергнутся и частные дома.

«Строго всё регламентировано и если на этой территории находится муниципальное жильё, то гражданам предоставляются квартиры. Если частная застройка, то только денежная компенсация»сказал председатель постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию Тюменской городской думы Алексей Рагозин.

Стоит отметить, что на данный момент в Тюмени активно строятся новые ЖК в районе улицы Республики (бывший завод медоборудования).

#Новости#Тюмень#Улицы#Снос домов#Снос#Александр Мязин#Общество
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