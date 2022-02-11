В Тюмени преобразят улицу Камчатскую и снесут 200 000 квадратов домов и квартир

«Строго всё регламентировано и если на этой территории находится муниципальное жильё, то гражданам предоставляются квартиры. Если частная застройка, то только денежная компенсация»сказал председатель постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию Тюменской городской думы Алексей Рагозин.