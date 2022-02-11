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В Тюмени новый тестовый Audi Q7 протаранил мусорные баки и автоматические ворота

11 февраля 15:57
Фото: «Наш Город»
Суровый тюменский тест-драйв Audi Q7 прошел недавно в Тюмени. Автомобиль протаранил мусорные баки и автоматические ворота. По данным «Нашего города, пострадавших нет.

Издание обратилось в Audi центр Тюмень за комментариями, нам подтвердили, что это был их автомобиль, но застрахован ли он, ответить отказались. Между тем видео с аварией машины набрало более 10 000 просмотров в паблике nashgorod_tymen.

«Продадут со словами: у нас есть машина с тест драйва, подешевле конечно но не намного так как у нее пробег всего 1500 км»отметил один из подписчиков паблика.

Стоит отметить, что сегодня в городе серьёзных происшествий не зафиксировано, вечерние пробки составили только 4 балла.

#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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