В Тюмени новый тестовый Audi Q7 протаранил мусорные баки и автоматические ворота

Издание обратилось в Audi центр Тюмень за комментариями, нам подтвердили, что это был их автомобиль, но застрахован ли он, ответить отказались. Между тем видео с аварией машины набрало более 10 000 просмотров в паблике nashgorod_tymen.
«Продадут со словами: у нас есть машина с тест драйва, подешевле конечно но не намного так как у нее пробег всего 1500 км»отметил один из подписчиков паблика.
Стоит отметить, что сегодня в городе серьёзных происшествий не зафиксировано, вечерние пробки составили только 4 балла.