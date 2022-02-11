В Тюмени федеральные судьи рассмотрели 134 027 дел за 2021 год

За прошлый год в суды Тюменской области поступило 718 981 дело, что на 10,7% больше чем в 2020 году. Объём дел, рассмотренные мировыми судьями снизился на 0,3%. Федеральными судьями были рассмотрены 134 027 дел. Об этом стало известно на пресс-конференции, проходящей сейчас в Тюменском областном суде.

Сюжет Тюмень