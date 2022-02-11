В Тюмени федеральные судьи рассмотрели 134 027 дел за 2021 год

На мероприятии подводят итоги работы судебной системы региона за 2021 год.
В начале пресс-конференции были награждены победители конкурса на лучший журналистский материал о работе судебной системы.
С докладом о деятельности региональной судебной системы выступил председатель Тюменского областного суда Вячеслав Антропов.
За 2021 год в суды области поступило 718 981 дело, что на 10,7% выше, чем в 2020 году. Федеральные судьи рассмотрели 134 027 дел,отметил Антропов.
За прошедший год объём дел, рассмотренных мировыми судьями снизился на 0,3%. Большую часть дел разбирают Ленинский, Центральный, Калининский, Тюменский, Заводоуковский, Ялуторовский районные суды, Ишимский и Тобольский городские суды.
На вопросы также отвечали председатель Арбитражного суда региона Олег Финько и председатель совета судей Александр Величко.