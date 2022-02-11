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В Тюмени федеральные судьи рассмотрели 134 027 дел за 2021 год

11 февраля 07:49
Фото: 1Mi
За прошлый год в суды Тюменской области поступило 718 981 дело, что на 10,7% больше чем в 2020 году. Объём дел, рассмотренные мировыми судьями снизился на 0,3%. Федеральными судьями были рассмотрены 134 027 дел. Об этом стало известно на пресс-конференции, проходящей сейчас в Тюменском областном суде.
Сюжет
Тюмень

На мероприятии подводят итоги работы судебной системы региона за 2021 год.

В начале пресс-конференции были награждены победители конкурса на лучший журналистский материал о работе судебной системы.

С докладом о деятельности региональной судебной системы выступил председатель Тюменского областного суда Вячеслав Антропов.

За 2021 год в суды области поступило 718 981 дело, что на 10,7% выше, чем в 2020 году. Федеральные судьи рассмотрели 134 027 дел,отметил Антропов.

За прошедший год объём дел, рассмотренных мировыми судьями снизился на 0,3%. Большую часть дел разбирают Ленинский, Центральный, Калининский, Тюменский, Заводоуковский, Ялуторовский районные суды, Ишимский и Тобольский городские суды.

На вопросы также отвечали председатель Арбитражного суда региона Олег Финько и председатель совета судей Александр Величко.

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