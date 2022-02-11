В российском автострахе упала доля мошенничества

Как передает iz.ru, число обращений в полицию по ОСАГО сократилось с 6,7 тыс. до 6,3 тыс. за девять месяцев 2021 года. А доля заявленных по таким преступлениям убытков, например, по каско снизилась на 7,3 п. п., до 22% от общего ущерба.