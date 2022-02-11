Тюменцев приглашают обсудить развитие планировочного района № 2 «Тарманский»

Ознакомиться с подробной концепцией развития территорий тюменцы могут в департаменте земельных отношений и градостроительства на ул. Орджоникидзе, 24 по понедельникам и средам с 16.00 до 18.00. Предложения и замечания можно подать письменно по указанному адресу или по электронной почте [email protected] Тюменцы также могут оставить обращение на сайте администрации города в разделе «Общественные обсуждения» (www.tyumen-city.ru/obsestvennie-obsujdenii/).