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Тюменцев приглашают обсудить развитие планировочного района № 2 «Тарманский»

11 февраля 10:34
Фото: 1Mi
Внести предложения в проекты планировки и межевания территорий в районе улиц Макарова, Потемкина, Ермака, Тобольский тракт, Пражской и Тимофея Чаркова жители могут с 14 февраля по 2 марта.
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Тюмень

Освоение территории в границах улиц Тимофея Чаркова – Просторная будет проходить в две очереди. Первая – до 2024 года – предполагает появление многоэтажной жилой застройки и озелененных уголков общего пользования. Второй этап определен сроком до 2025 года. За это время здесь построят детский сад на 280 мест.

В районе улицы Кубасова проектом предусмотрено размещение 23 одноквартирных жилых домов, двухэтажный магазин общей площадью 400 кв. м. и две открытые автостоянки. Срок выполнения работ до 2025 года.

Кроме того, для удобства тюменцев на Мысу появится надземный пешеходный переход через ул. Тимофея Чаркова к торговому центру.

Общая площадь района, попавшего под комплексное развитие, составляет более 1 380 га.

– Высказывая свое мнение, жители напрямую влияют на дальнейшее преображение Тюмени, – уверен депутат Андрей Потапов, в чьем избирательном округе находятся благоустраиваемые объекты. – Инициативы и предложения тюменцев не останутся без внимания. Благодаря неравнодушию и активности горожан жизнь в областном центре станет еще комфортнее,добавил Андрей Владимирович.

Ознакомиться с подробной концепцией развития территорий тюменцы могут в департаменте земельных отношений и градостроительства на ул. Орджоникидзе, 24 по понедельникам и средам с 16.00 до 18.00. Предложения и замечания можно подать письменно по указанному адресу или по электронной почте [email protected] Тюменцы также могут оставить обращение на сайте администрации города в разделе «Общественные обсуждения» (www.tyumen-city.ru/obsestvennie-obsujdenii/).

#Новости#Тюмень#Гордума#Валерия Карашлийска#Общество
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