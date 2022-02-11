Тюменцев приглашают обсудить развитие планировочного района № 2 «Тарманский»

Освоение территории в границах улиц Тимофея Чаркова – Просторная будет проходить в две очереди. Первая – до 2024 года – предполагает появление многоэтажной жилой застройки и озелененных уголков общего пользования. Второй этап определен сроком до 2025 года. За это время здесь построят детский сад на 280 мест.
В районе улицы Кубасова проектом предусмотрено размещение 23 одноквартирных жилых домов, двухэтажный магазин общей площадью 400 кв. м. и две открытые автостоянки. Срок выполнения работ до 2025 года.
Кроме того, для удобства тюменцев на Мысу появится надземный пешеходный переход через ул. Тимофея Чаркова к торговому центру.
Общая площадь района, попавшего под комплексное развитие, составляет более 1 380 га.
– Высказывая свое мнение, жители напрямую влияют на дальнейшее преображение Тюмени, – уверен депутат Андрей Потапов, в чьем избирательном округе находятся благоустраиваемые объекты. – Инициативы и предложения тюменцев не останутся без внимания. Благодаря неравнодушию и активности горожан жизнь в областном центре станет еще комфортнее,добавил Андрей Владимирович.
Ознакомиться с подробной концепцией развития территорий тюменцы могут в департаменте земельных отношений и градостроительства на ул. Орджоникидзе, 24 по понедельникам и средам с 16.00 до 18.00. Предложения и замечания можно подать письменно по указанному адресу или по электронной почте [email protected] Тюменцы также могут оставить обращение на сайте администрации города в разделе «Общественные обсуждения» (www.tyumen-city.ru/obsestvennie-obsujdenii/).