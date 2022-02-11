Тюменцам рассказали, где зимой можно отдохнуть и пожарить шашлыки

Зимой от снега убираются подъезды к таким площадкам, расчищаются проходы к беседкам, мангалам, качелям и туалетам, регулярно вывозится мусор.
«Порядка 14 обустроенных территорий находятся в районах Верхнего Бора, Метелёва, Плехановского бора, ТЭЦ-2, Ялуторовского и Тобольского трактов. Конкретные адреса территорий можно найти на официальном портале «Тюмень-наш дом», пояснили в мэрии.
На вкладке, где показаны все парки и скверы областного центра, приблизив, можно увидеть значки с зелёным и жёлтым деревьями. Следует нажать на иконку, если вы видите заголовок «Зона отдыха». В это место вы можете приехать с близкими, чтобы отдохнуть на природе — пожарить шашлык и поиграть.