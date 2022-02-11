nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменцам рассказали, где зимой можно отдохнуть и пожарить шашлыки

11 февраля 05:24
Фото: Администрация Тюмени
Тюменцам рассказали, где зимой можно отдохнуть и пожарить шашлыки
В городской администрации Тюмени рассказали, где местные жители и гости города могут отдохнуть с семьёй и пожарить шашлыки в конце зимнего сезона — в общей сложности в городских лесах для пикника и барбекю обустроено 14 мест.
Сюжет
Отдых

Зимой от снега убираются подъезды к таким площадкам, расчищаются проходы к беседкам, мангалам, качелям и туалетам, регулярно вывозится мусор.

«Порядка 14 обустроенных территорий находятся в районах Верхнего Бора, Метелёва, Плехановского бора, ТЭЦ-2, Ялуторовского и Тобольского трактов. Конкретные адреса территорий можно найти на официальном портале «Тюмень-наш дом», пояснили в мэрии.

На вкладке, где показаны все парки и скверы областного центра, приблизив, можно увидеть значки с зелёным и жёлтым деревьями. Следует нажать на иконку, если вы видите заголовок «Зона отдыха». В это место вы можете приехать с близкими, чтобы отдохнуть на природе — пожарить шашлык и поиграть.

Материалы по теме
Отдых в Тюменской области вошел в топ-10 маршрутов туристов из РФОт 5 до 10 тысяч тюменцы потратят на отдых детей в лагерях с учетом кэшбекаВ Тюменской области туристам предлагают отдых премиум-класса
#Новости#Отдых#Общество#Тюмень#Дарья Гасникова
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25