Тюменцам рассказали, где зимой можно отдохнуть и пожарить шашлыки

На вкладке, где показаны все парки и скверы областного центра, приблизив, можно увидеть значки с зелёным и жёлтым деревьями. Следует нажать на иконку, если вы видите заголовок «Зона отдыха». В это место вы можете приехать с близкими, чтобы отдохнуть на природе — пожарить шашлык и поиграть.