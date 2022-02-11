Тюменскому активисту выписали штраф в 75 тысяч рублей за митинг против QR-кодов

За следующее подобное нарушение против Савелкова может быть возбуждено уголовное дело.
Он собирается обжаловать решение суда.
Напомним, 12 декабря активисты РКРП (б) вышли на Центральную площадь Тюмени и около памятника Ленину стали протестовать против принудительной вакцинации и введения QR-кодов.
Тем самым они присоединились к Общероссийской акции протеста, которая проходила из-за принятия Федеральных законов, разрешающих губернаторам субъектов РФ вводить QR-коды, в том числе на поездах и самолетах.
В этот же день акции прошли и в других регионах страны.
Тогда, в декабре 2021 года, Михаила Савелкова, секретаря тюменского обкома РКРП (б), задержали и обвинили в том, что он устроил несанкционированный митинг.
Сам активист не был согласен с тем, что его считают причастным к этому митингу и отрицал это.
Позже на Савелкова составили административный протокол по ч. 8 ст. 20.2. КоАП РФ. Его вызвали в суд и там предъявили ему обвинение в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.