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Тюменскому активисту выписали штраф в 75 тысяч рублей за митинг против QR-кодов

11 февраля 05:14
Фото: 1МI
Активиста партии РКРП (б) Михаила Савелкова по решению суда оштрафовали на 75 тысяч рублей за организацию митинга на тюменской Центральной площади в прошлом году 12 декабря, сообщили собственные источники «Нашему городу». Это его третий штраф за организацию несанкционированной акции и участие в ней.
Сюжет
Тюмень

За следующее подобное нарушение против Савелкова может быть возбуждено уголовное дело.

Он собирается обжаловать решение суда.

Напомним, 12 декабря активисты РКРП (б) вышли на Центральную площадь Тюмени и около памятника Ленину стали протестовать против принудительной вакцинации и введения QR-кодов.

Тем самым они присоединились к Общероссийской акции протеста, которая проходила из-за принятия Федеральных законов, разрешающих губернаторам субъектов РФ вводить QR-коды, в том числе на поездах и самолетах.

В этот же день акции прошли и в других регионах страны.

Тогда, в декабре 2021 года, Михаила Савелкова, секретаря тюменского обкома РКРП (б), задержали и обвинили в том, что он устроил несанкционированный митинг.

Сам активист не был согласен с тем, что его считают причастным к этому митингу и отрицал это.

Позже на Савелкова составили административный протокол по ч. 8 ст. 20.2. КоАП РФ. Его вызвали в суд и там предъявили ему обвинение в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

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