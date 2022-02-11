Тюменскому активисту выписали штраф в 75 тысяч рублей за митинг против QR-кодов

Активиста партии РКРП (б) Михаила Савелкова по решению суда оштрафовали на 75 тысяч рублей за организацию митинга на тюменской Центральной площади в прошлом году 12 декабря, сообщили собственные источники «Нашему городу». Это его третий штраф за организацию несанкционированной акции и участие в ней.

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