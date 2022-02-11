Тюменским школьникам на дистанционке выдадут продуктовые наборы

В остальных общеобразовательных учреждениях Тюменской области, которые с понедельника, 14 февраля, возвращаются к очному режиму обучения, будут в течение двух дней проводиться санитарные обработки для предотвращения распространения инфекции.
«Также в удалённом формате продолжают работу все учреждения дополнительного образования. Это же касается студентов сузов и рекомендовано для вузов»,уточнили в оперштабе.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области начали выдавать продуктовые наборы малоимущим семьям и рассказывал, что включено в продовольственный комплект.