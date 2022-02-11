Тюменским школьникам на дистанционке выдадут продуктовые наборы

По решению Оперативного штаба учащимся льготных категорий с 1 по 11 (12) классы в школах Тюмени, Тюменского района, Тобольска и Ишима, которые в течение следующей недели останутся на дистанционном обучении из-за эпидемиологической обстановки, будут выданы продуктовые наборы.

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