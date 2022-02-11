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Тюменским школьникам на дистанционке выдадут продуктовые наборы

11 февраля 08:34
Фото: «НашГород»
Тюменским школьникам на дистанционке выдадут продуктовые наборы
По решению Оперативного штаба учащимся льготных категорий с 1 по 11 (12) классы в школах Тюмени, Тюменского района, Тобольска и Ишима, которые в течение следующей недели останутся на дистанционном обучении из-за эпидемиологической обстановки, будут выданы продуктовые наборы.
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Тюмень

В остальных общеобразовательных учреждениях Тюменской области, которые с понедельника, 14 февраля, возвращаются к очному режиму обучения, будут в течение двух дней проводиться санитарные обработки для предотвращения распространения инфекции.

«Также в удалённом формате продолжают работу все учреждения дополнительного образования. Это же касается студентов сузов и рекомендовано для вузов»,уточнили в оперштабе.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области начали выдавать продуктовые наборы малоимущим семьям и рассказывал, что включено в продовольственный комплект.

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#Новости#Общество#Образование#Тюмень#Дарья Гасникова
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