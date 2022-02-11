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Тюменские женихи идут нарасхват по всей России

11 февраля 06:40
Фото: 1Мi
Столица Тюменской области попала в рейтинг городов, в которых живут самые завидные женихи, гласят результаты опроса, проведенного сервисом «Работа.ру» среди 4000 пользовательниц.
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Тюмень

72% опрошенных при выборе жениха уделяют особое внимание его личным качествам и характеру, по-видимому, согласные с пословицей «Каков характер, таковы и поступки».

На рай в шалаше с милым согласны не многие: 65% женщин считают первостепенным обеспеченность мужчины, а 63% во главу угла ставят внешность партнера.

Для 57% участниц опроса большую роль играет успешная карьера будущего мужа.

48% заявили, что покорить их можно галантными ухаживаниями.

45% участниц важно чувство юмора избранника, а 31% считают главным уважение мужчины к женщине.

Хорошая физическая форма жениха обрадует 18% респонденток.

Для 13% опрошенных имеет большое значение, насколько мужчина добр и щедр, а также, заинтересован ли он в личностном росте и индивидуальном развитии.

Что касается места жительства, то по мнению 45% опрошенных, перспективных женихов можно найти в любом городе. При этом 31% респонденток назвали Москву, 23% — Санкт-Петербург и только 2% — Тюмень.

По 3% опрошенных считают города Екатеринбург, Казань, Калининград и Новосибирск подходящими для выстраивания личных отношений.

Ранее «Наш город» писал об участии жителя областной столицы Евгения Кушникова в выпуске телепередачи «Давай поженимся».

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