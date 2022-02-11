Тюменские женихи идут нарасхват по всей России

72% опрошенных при выборе жениха уделяют особое внимание его личным качествам и характеру, по-видимому, согласные с пословицей «Каков характер, таковы и поступки».
На рай в шалаше с милым согласны не многие: 65% женщин считают первостепенным обеспеченность мужчины, а 63% во главу угла ставят внешность партнера.
Для 57% участниц опроса большую роль играет успешная карьера будущего мужа.
48% заявили, что покорить их можно галантными ухаживаниями.
45% участниц важно чувство юмора избранника, а 31% считают главным уважение мужчины к женщине.
Хорошая физическая форма жениха обрадует 18% респонденток.
Для 13% опрошенных имеет большое значение, насколько мужчина добр и щедр, а также, заинтересован ли он в личностном росте и индивидуальном развитии.
Что касается места жительства, то по мнению 45% опрошенных, перспективных женихов можно найти в любом городе. При этом 31% респонденток назвали Москву, 23% — Санкт-Петербург и только 2% — Тюмень.
По 3% опрошенных считают города Екатеринбург, Казань, Калининград и Новосибирск подходящими для выстраивания личных отношений.
Ранее «Наш город» писал об участии жителя областной столицы Евгения Кушникова в выпуске телепередачи «Давай поженимся».