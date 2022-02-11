Тюменские ветераны ВОВ получат выплаты, приуроченные ко Дню Победы

Материальную поддержку в размере 10 тысяч рублей получат участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, граждане, награжденные нагрудными знаками «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя» и вдовы военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией и Японией, не вступившие в новый брак.
Помощь в сумме 5 тысяч рублей окажут тюменцам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ или проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, людям, родившимся до 31 декабря 1931 года включительно, детям погибших участников Великой Отечественной войны.
2 тысяч рублей получат люди, родившиеся до 9 мая 1945 года включительно. Это новая поддержка, которая оказывается с 2020 года.
Соответствующее постановление подписал Александр Моор. Автоматические выплаты начнутся в марте. Никаких дополнительных заявлений или обращений не требуется.