Тюменские ветераны ВОВ получат выплаты, приуроченные ко Дню Победы

Помощь в сумме 5 тысяч рублей окажут тюменцам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ или проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, людям, родившимся до 31 декабря 1931 года включительно, детям погибших участников Великой Отечественной войны.