Тюменские родители беспокоятся из-за продления дистанта в школах и скорых экзаменов

В nashgorod_tymen жители Тюмени отмечают, что «распустились дети совсем, без присмотра половина из них по улицам болтается». Они рассчитывают, что ребята все же вернутся в учебные заведения в ближайшее время.
«Как же это надоело уже сил нет, а потом ещё неделя и ещё, а детям сдать экзамены как, тогда отменяйте эти ЕГЭ, ОГЭ и сделайте как раньше, чтобы сдавали экзамены как в те времена!»говори тюменка Юлия Р.
«И когда же детям учиться, опять нормальной подготовки не будет. Полный бардак»,возмущается подписчица Наталья В.
Напомним, что сегодня, 11 февраля, по решению Оперштаба дистанционное обучение продлили до 19 февраля в школах Тюмени, Тюменского района, Тобольска и Ишима. В этой связи детям выдадут новые продуктовые наборы.