Тюменские родители беспокоятся из-за продления дистанта в школах и скорых экзаменов

«Как же это надоело уже сил нет, а потом ещё неделя и ещё, а детям сдать экзамены как, тогда отменяйте эти ЕГЭ, ОГЭ и сделайте как раньше, чтобы сдавали экзамены как в те времена!»говори тюменка Юлия Р.