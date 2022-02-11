Тюменская область попала в топ регионов по контрактам на строительство дорог

Также в этом году Тюменская область получила дополнительные средства на внедрение модулей интеллектуальной транспортной системы: единую платформу управления, «умные» остановки и паркоматы. Проект по трансформации предполагает внедрение Единой системы управления, которая будет следить за состоянием дорог, работой общественного транспорта и светофоров, а также мониторить другие подсистемы.