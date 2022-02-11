Тюменская область попала в топ регионов по контрактам на строительство дорог

В текущем году Тюменская, Пензенская и Нижегородская области уже успели законтрактовать строительство свыше 100 дорожных объектов.
«В 2022 году на осуществление федеральной программы „Региональная и местная дорожная сеть“ в РФ будет выделено 320,5 млрд рублей. Помимо того, заключения контрактов по всем проектам нужно закончить не позднее конца марта»,подчеркнул заместитель председателя правительства.
Он также отметил, что несмотря на трудности и ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой, в течение прошедших двух лет работа по строительству дорог была сделана хорошо и впредь следует придерживаться таких темпов.
Ранее «Наш Город» писал, что на этом же заседании выступил полпред в УрФО Владимир Якушев, который дал поручение в дальнейшем для обеспечения дорожной безопасности расширить уральские трассы до четырех полос.
Также в этом году Тюменская область получила дополнительные средства на внедрение модулей интеллектуальной транспортной системы: единую платформу управления, «умные» остановки и паркоматы. Проект по трансформации предполагает внедрение Единой системы управления, которая будет следить за состоянием дорог, работой общественного транспорта и светофоров, а также мониторить другие подсистемы.