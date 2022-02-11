nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменская область попала в топ регионов по контрактам на строительство дорог

11 февраля 06:07
Фото: 1Mi
Тюменская область попала в топ регионов по контрактам на строительство доро
Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию положительно отметил Тюменскую область в сфере организации контрактов на строительства дорожной сети.

В текущем году Тюменская, Пензенская и Нижегородская области уже успели законтрактовать строительство свыше 100 дорожных объектов.

«В 2022 году на осуществление федеральной программы „Региональная и местная дорожная сеть“ в РФ будет выделено 320,5 млрд рублей. Помимо того, заключения контрактов по всем проектам нужно закончить не позднее конца марта»,подчеркнул заместитель председателя правительства.

Он также отметил, что несмотря на трудности и ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой, в течение прошедших двух лет работа по строительству дорог была сделана хорошо и впредь следует придерживаться таких темпов.

Ранее «Наш Город» писал, что на этом же заседании выступил полпред в УрФО Владимир Якушев, который дал поручение в дальнейшем для обеспечения дорожной безопасности расширить уральские трассы до четырех полос.

Также в этом году Тюменская область получила дополнительные средства на внедрение модулей интеллектуальной транспортной системы: единую платформу управления, «умные» остановки и паркоматы. Проект по трансформации предполагает внедрение Единой системы управления, которая будет следить за состоянием дорог, работой общественного транспорта и светофоров, а также мониторить другие подсистемы.

Материалы по теме
В заречных микрорайонах Тюмени проложат новые дорогиВ Тюменской области ежегодно ремонтируют 600 км дорогЯкушев: За 2021 год общая смертность на дорогах УрФО уменьшилась на 5,6 %
#Новости#Общество#Строительство#Дороги#Тюмень#Дарья Гасникова
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25