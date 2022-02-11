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Трассу Тюмень — Екатеринбург ночью 16 февраля закроют для проезда

11 февраля 11:09
Фото: 1Mi
Дорогу Р-351 Тюмень — Екатеринбург перекроют 16 февраля, сообщает «Уралуправтодор». Ночью дорожники займутся строительством двух новых надземных переходов.

Движение закроют на 213 километре в обоих направлениях с 00:00 до 00:40 и на 221 километре с 03:00 до 03:40.

Ранее сообщалось, что для ремонта федеральной дороги выделено около 10 млрд рублей. Дорожники отмечают большое количество ДТП на трассе и важности капремонта отдельных участков.

Замначальника «Уралуправтодора»Владимир Тельнов сказал, что работы будут выполнены в период с 2022 по 2024 год, а ремонт затронет 60 км дороги. При этом самые масштабные работы предстоит реализовать на участке дороги с 35 по 104 километр.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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