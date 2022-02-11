Трассу Тюмень — Екатеринбург ночью 16 февраля закроют для проезда

Замначальника «Уралуправтодора»Владимир Тельнов сказал, что работы будут выполнены в период с 2022 по 2024 год, а ремонт затронет 60 км дороги. При этом самые масштабные работы предстоит реализовать на участке дороги с 35 по 104 километр.