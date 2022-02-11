nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Свыше 0,5 млн тюменских учеников и их родителей зарегистрированы в электронной школе

11 февраля 13:14
Фото: pixabay.com
На сегодняшний день, электронная школа Тюменской области охватывает 235 тысяч учеников, 367 тысяч родителей, 16 тысяч сотрудников образовательных учреждений Тюменской области. Об этом 11 февраля сообщает областной департамент информатизации.

Период дистанционного образования школьников в Тюменской области образовательный процесс проходит с помощью автоматизированной информационной системы «Электронная школа Тюменской области».

Система активно используется учителями, учениками и родителями. В 2021 году суммарная посещаемость веб-версии «Электронная школа» и мобильного приложения «Образование72» составляла 200 тысяч пользователей ежедневно.

Напомним, что в системе размещаются расписание и темы уроков, домашние задания. В случае необходимости преподаватели могут прикреплять к урокам файлы, в которых содержится информация по теме урока и ссылки на образовательные ресурсы. По результатам выполнения заданий учителя заполняют отметки в классном журнале, которые отображаются в электронных дневниках обучающихся.

При помощи сервиса «Почта» информационной системы «Электронная школа» родители могут задать вопрос классному руководителю и получить ответ.

Воспользоваться функциями электронной школы родители также могут с помощью мобильного приложения «Образование 72». Скачать мобильное приложение «Образование 72» можно бесплатно в App Store и Google Play (доступно для пользователей прошедших регистрацию на сайте).

Вход в АИС «Электронная школа» и мобильное приложение «Образование 72» осуществляется при помощи логина и пароля портала госуслуг.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
Подпишитесь
В Тюменской области не будут объявлять трудовую мобилизацию студентов
Сегодня, 11:23
В тюменских школах семьям выдали продуктовые наборы
Сегодня, 19:08
Сдержанный спрос снизил рост цен на товары в Тюменской области
Сегодня, 18:04
К концу недели в Тюмени ожидается потепление до - 8 градусов
Сегодня, 17:04
«Умные» светофоры появятся в Тюмени на улицах Широтной и Республики
Сегодня, 16:27
В Тюмени на озере Чемпионов появится резиденция Деда Мороза
Сегодня, 16:20