Свыше 0,5 млн тюменских учеников и их родителей зарегистрированы в электронной школе

Напомним, что в системе размещаются расписание и темы уроков, домашние задания. В случае необходимости преподаватели могут прикреплять к урокам файлы, в которых содержится информация по теме урока и ссылки на образовательные ресурсы. По результатам выполнения заданий учителя заполняют отметки в классном журнале, которые отображаются в электронных дневниках обучающихся.