Свыше 0,5 млн тюменских учеников и их родителей зарегистрированы в электронной школе

Период дистанционного образования школьников в Тюменской области образовательный процесс проходит с помощью автоматизированной информационной системы «Электронная школа Тюменской области».
Система активно используется учителями, учениками и родителями. В 2021 году суммарная посещаемость веб-версии «Электронная школа» и мобильного приложения «Образование72» составляла 200 тысяч пользователей ежедневно.
Напомним, что в системе размещаются расписание и темы уроков, домашние задания. В случае необходимости преподаватели могут прикреплять к урокам файлы, в которых содержится информация по теме урока и ссылки на образовательные ресурсы. По результатам выполнения заданий учителя заполняют отметки в классном журнале, которые отображаются в электронных дневниках обучающихся.
При помощи сервиса «Почта» информационной системы «Электронная школа» родители могут задать вопрос классному руководителю и получить ответ.
Воспользоваться функциями электронной школы родители также могут с помощью мобильного приложения «Образование 72». Скачать мобильное приложение «Образование 72» можно бесплатно в App Store и Google Play (доступно для пользователей прошедших регистрацию на сайте).
Вход в АИС «Электронная школа» и мобильное приложение «Образование 72» осуществляется при помощи логина и пароля портала госуслуг.