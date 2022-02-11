Страховой Дом ВСК провел Форум лидеров российского бизнеса

«В день 30-летия Страхового Дома ВСК проведение Форума лидеров было особенно важно. Одна из наших стратегических целей — стать компанией, которая способствует росту бизнеса партнеров. ВСК является одной из старейших страховых компаний и лидером отрасли в ключевых сегментах рынка, нам есть чем поделиться с коллегами и получить новый опыт от них. Также одной из важнейшей стратегической целью компании является развитие и мотивация людей. Мы создаем профессиональную, мотивированную команду. ВСК ежедневно стремится предоставить лучшее предложение и сервис для клиентов, стать их компанией осознанного выбора. Сегодня мы ведем непрерывную работа по поиску инноваций и внедрению новых технологий. Цифровизация процессов взаимодействия с клиентами, работы с партнерами, а также внутренних процессов. В своей работе мы стремимся к увеличению доли ВСК на страховом рынке при сохранении прибыльности как показателя ответственного отношения к обеспечению страховой защиты клиентов и интересов инвесторов», — отметил Александр Тарновский, председатель Правления, генеральный директор Страхового Дома ВСК.