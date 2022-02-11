Специалисты УСТЭК разъяснили начисления за январь 2022

Напомним, что с 1 октября 2021 года тарифы на тепловую энергию в новостройках были снижены, и стоимость 1 Гкал* для большей части населения Тюмени стала 1391,14 руб. с НДС**
Таким образом, если вы отмечаете в своей квитанции увеличение платежа за отопление в январе, это связано не с увеличением тарифа, а с увеличением объема потребленной вашим домом тепловой энергии.
Объем потребленного домом тепла фиксируют общедомовые приборы учёта, умножая количество теплоносителя, который прошел через систему отопления дома, на разницу его температур на входе в дом и на выходе из дома. Полученное количество гигакалорий распределяется между собственниками в соответствии с показаниями индивидуальных приборов учета (при их наличии) или в зависимости от площади помещений и используется при расчете платы за отопление.
Если управляющие организации и собственники позаботились о выполнении энергосберегающих мероприятий, то для поддержания нормативной температуры внутри помещений требуется меньше гигакалорий – тепло не расходуется впустую через неутепленные двери, щели на окнах и требующие ремонта и теплоизоляции внутренние коммуникации.
Меньше платят за отопление и жители тех домов, где работники УК своевременно регулируют потребление тепловой энергии домом. Важно понимать, что УСТЭК подаёт тепловую энергию в полном соответствии с требованиями законодательства РФ, согласно температурному графику, утвержденному в Схеме теплоснабжения города Тюмени. Но система теплоснабжения - инерционна, и изменение режимов подачи тепловой энергии – процесс ступенчатый. Это означает, что теплоноситель мгновенно не нагревается и не остывает, для этого нужно время.
Чтобы исключить перегрев помещений и переплату за тепло, необходимо проводить регулировку потребления тепловой энергии внутри дома. Осуществить это может УК в соответствии с планом мероприятий по энергоэффективному использованию внутридомовых систем теплоснабжения, а собственник вправе проконтролировать исполнение.
Если ваши батареи слишком горячие, сократить потребление тепла можно и самостоятельно. Закручивая на радиаторе специальный регулировочный вентиль (ручной или автоматический), вы регулируете не только температуру в квартире, но и объём потреблённой тепловой энергии во всём доме, а значит, уменьшаете свой счёт.
Заботясь о разумном потреблении тепловой энергии, управляющие компании и жильцы могут сэкономить до 30% на начислениях за тепло.
* Гигакалория — количество тепловой энергии, необходимое для нагрева 1000 тонн воды на 1 градус по шкале Цельсия при нормальном атмосферном давлении.
**Сравнительная таблица размера тарифа на тепловую энергию в 1-ом полугодии 2022 года по городам РФ
|
Город
|
Тариф на тепловую энергию в 1 полугодии 2022 г., руб/Гкал, с НДС
|
Источник информации
|
Уфа
|
2 265,23
|
https://erkcufa.ru/zt/tarify-i-postanovleniya-na-2022-god/index.php
|
Курган
|
2 094,88
|
Челябинск
|
1 397,35
|
Тюмень
|
1 391,14
|
https://ao-ustek.ru/upload/iblock/eee/Lgotnye-tarify-na-teplovuyu-energiyu-dlya-fiz.lits-na-2022-god.PDF