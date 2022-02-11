Специалисты УСТЭК разъяснили начисления за январь 2022

Объем потребленного домом тепла фиксируют общедомовые приборы учёта, умножая количество теплоносителя, который прошел через систему отопления дома, на разницу его температур на входе в дом и на выходе из дома. Полученное количество гигакалорий распределяется между собственниками в соответствии с показаниями индивидуальных приборов учета (при их наличии) или в зависимости от площади помещений и используется при расчете платы за отопление.