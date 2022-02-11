SberGames научит школьников и студентов находить идеи для бизнеса в игровой индустрии

Лучшие команды проходят на третий этап — выступают на демодне, где представляют свои разработки руководству Сбера, инвесторам, первым лицам технологических компаний и ректорам российских вузов. Команды-победители разделят денежный призовой фонд от Сбера, школьные команды также получат дополнительные баллы ЕГЭ при поступлении в вузы, а студенческие — гранты на развитие стартапов от Moscow Seed Fund. Программы SberZ и SberStudent бесплатные, подать заявку можно до 1 марта. Для регистрации не нужен готовый бизнес-проект, его помогут создать в ходе программы.