SberGames научит школьников и студентов находить идеи для бизнеса в игровой индустрии

В дополнение к базовой программе по основам предпринимательства участники трека узнают о трендах игровой индустрии и устройстве метавселенных, а также поработают с менторами из компании — разработчика видеоигр SberGames.
Акселерация SberZ и SberStudent проходит в три этапа общей продолжительностью восемь месяцев. Первый этап теоретический, он состоит из онлайн-лекций и знакомства с инструментами создания цифровых продуктов. На втором — участники объединяются в команды и работают над MVP (или Minimum Viable Product, «минимально жизнеспособный продукт») своих стартапов.
Участникам Gaming-трека, помимо основной программы, будет доступен дополнительный курс о разработке игр (включая мобильный сегмент) и трендах в игровых сервисах, а его участники, прошедшие отбор на второй этап, смогут доработать свой продукт вместе с экспертами рынка геймдева.
Лучшие команды проходят на третий этап — выступают на демодне, где представляют свои разработки руководству Сбера, инвесторам, первым лицам технологических компаний и ректорам российских вузов. Команды-победители разделят денежный призовой фонд от Сбера, школьные команды также получат дополнительные баллы ЕГЭ при поступлении в вузы, а студенческие — гранты на развитие стартапов от Moscow Seed Fund. Программы SberZ и SberStudent бесплатные, подать заявку можно до 1 марта. Для регистрации не нужен готовый бизнес-проект, его помогут создать в ходе программы.
Молодые люди, которые хотят получить приоритет в отборе и сразу пройти на второй этап, могут принять участие в хакатоне, по условиям которого нужно разработать игру за 48 часов. Эксперты SberGames отсмотрят предложенные участниками проекты и выберут лучшие — для потенциального сотрудничества в будущем.
Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«По данным Drake Star Partners, в 2021 году в игровой индустрии состоялись сделки на $85,4 млрд — в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Это растущий рынок с высоким экспортным потенциалом. Молодые люди, которые сегодня увлечены играми, могут сделать свои хобби профессией или создать востребованный стартап, а мы готовы поддержать их на этом пути».
Трек, организованный SberGames, — это второе индустриальное направление, которое дополняет программы акселераторов. Молодые люди, которые интересуются технологиями искусственного интеллекта (AI), также могут принять участие в треке, который реализуется в партнёрстве с Академией искусственного интеллекта для школьников, созданной Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее».