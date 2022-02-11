Похолодание и пасмурная погода ожидаются в пятницу в Тюмени

По данным синоптиков, 11 февраля температура воздуха составит – 15 градусов. Скорость южного ветра 5-6 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Влажность около 70%, осадков не ожидается.
Снегопад ждёт жителей Тюмени в субботу, за сутки выпадет около 2 мм осадков. Весь день будет пасмурным, температура воздуха составит – 13 градусов. Скорость ветра снизится до 3-5 метров в секунду. Высота снежного покрова 44 сантиметра.
В воскресенье ожидается до – 12 градусов. День обещает быть пасмурным и без осадков. Скорость ветра снизится до 1-2 метров в секунду, влажность 85%. Атмосферное давление в пределах нормы.
На следующей неделе потеплеет до – 4 градусов, существенных осадков пока не ожидается.