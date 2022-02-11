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Парк шести микрорайонов в Тюмени начали проектировать, опираясь на мнения горожан

11 февраля 10:02
Фото: 1Mi
Парк шести микрорайонов в Тюмени начали проектировать
Городской лесной массив, площадь которого составляет 38 гектаров, расположенный в районе шести новых микрорайонов — Комарово, Ямальский-2, Преображенский и ещё ближайших трёх, будет оборудован для отдыха с учётом пожеланий самих горожан, рассказали в горской администрации Тюмени.

Ранее местные жители обращались на официальные порталы властей с предложениями по благоустройству этой огромной зелёной зоны. По мнению горожан, эта территория должна превратиться в удобную природную локацию, где можно будет отдохнуть с семьёй и друзьями и провести время на свежем воздухе.

Фото: Администрация Тюмени

Разработку проектной документации планируется начать уже в 2022 году.

«Создатели концепции поддерживают тюменцев в стремлении при проектировании оставить лесные богатства, но при этом организовать пространство в парке более удобным для прогулок», рассказали в мэрии.

Для того, чтобы благоустроить территорию, там планируется оборудовать дорожки и тропинки, установить площадки для детей, игр и занятий спортом, а также обустроить зоны для спокойного отдыха и украсить пространство небольшими статуями и инсталляциями.

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#Новости#Общество#Парки и скверы#Благоустройство#Тюмень#Дарья Гасникова
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