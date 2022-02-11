Парк шести микрорайонов в Тюмени начали проектировать, опираясь на мнения горожан

Ранее местные жители обращались на официальные порталы властей с предложениями по благоустройству этой огромной зелёной зоны. По мнению горожан, эта территория должна превратиться в удобную природную локацию, где можно будет отдохнуть с семьёй и друзьями и провести время на свежем воздухе.