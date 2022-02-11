Парк шести микрорайонов в Тюмени начали проектировать, опираясь на мнения горожан

Ранее местные жители обращались на официальные порталы властей с предложениями по благоустройству этой огромной зелёной зоны. По мнению горожан, эта территория должна превратиться в удобную природную локацию, где можно будет отдохнуть с семьёй и друзьями и провести время на свежем воздухе.
Разработку проектной документации планируется начать уже в 2022 году.
«Создатели концепции поддерживают тюменцев в стремлении при проектировании оставить лесные богатства, но при этом организовать пространство в парке более удобным для прогулок», рассказали в мэрии.
Для того, чтобы благоустроить территорию, там планируется оборудовать дорожки и тропинки, установить площадки для детей, игр и занятий спортом, а также обустроить зоны для спокойного отдыха и украсить пространство небольшими статуями и инсталляциями.