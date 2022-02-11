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«Открытие Инвестиции» предлагают один из самых успешных фондов по российским акциям

11 февраля 11:18
«Открытие Инвестиции» предлагают ПИФ «Открытие — Акции» — флагманский ПИФ УК «Открытие» на рынке акций. ПИФ предоставляет возможность получить доход от российского рынка акций и не требует от инвестора специальной подготовки — фондом управляют профессионалы.

Купить паи фонда можно открыв брокерский счет здесь.

Для кого подойдёт?

Фонд подойдет идеально клиентам, которые рассчитывают на высокую потенциальную доходность на длинном горизонте и готовы к риску. Отличное решение, если инвестор не хочет тратить время на самостоятельный анализ рынка и предпочитает доверять управление финансами тем, кто занимается этим профессионально.

Почему стоит выбрать ПИФ «Открытие — Акции»?

  • Готовый портфель акций ведущих российских компаний. В портфеле акции с высоким потенциалом роста в долгосрочной перспективе. Экономия вашего времени и сил, все задачи на себя возьмут профессионалы.
  • Высокие результаты управления.В прошлом году портал Investfunds присвоил ПИФ «Открытие — Акции» наивысший рейтинг за качество управления. Фонд продемонстрировал наивысшие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком на конец 2020 года в рейтинг-листе «Неотраслевые ПИФы акций». На 30.12.2021 фонд показал лучшую доходность за год среди всех фондов компании с результатом +20,16%.
  • Диверсификация вложений. Снижение риска, вы не зависите от результатов отдельной компании.
  • Длинный трек управления портфелем. Портфельный управляющий управляет фондом с 2013 года.
  • Освобождение от налогов при долгосрочном инвестировании. При инвестировании от трех лет доход до 3 млн рублей в год освобождается от уплаты налога.
  • Привлекательная оценка российского рынка акций. Случившееся с начала года снижение котировок создает особенно привлекательную возможность для покупки. Среднегодовой совокупный доход рынка акций на горизонте 3-5 лет может составить 10-15% годовых. Доходность российского рынка акций в долларах опережает рынок США. Сравнивая с S& P500, мы видим, что за прошедшие 5 лет (30.09.09.30.2016.2021) индекс Московской биржи прибавил 19,35% годовых в долларах США, а индекс S& P500 — только 16,87% годовых.

Дисклеймер

«Открытие Инвестиции» — бренд, объединяющий продукты «Открытие Брокер» и УК «Открытие» на единой онлайн-витрине.

ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не гарантирует достижения ожидаемой доходности. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Риски, связанные с финансовым инструментом, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Информация о всех расходах и комиссиях приведена в договоре доверительного управления. До заключения договора ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, условиями управления активами, декларациями о рисках, получить сведения о лице, осуществляющем управление активами, и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, по телефону: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России), на странице в сети Интернет www.open-am.ru. Информация об агентах, оказывающих услуги по приему заявок паевых инвестиционных фондов, размещена на сайте в сети Интернет https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/ Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Акции» зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2003 № 0164-70287842.

Условия инвестирования: Скидка: от 0% до 2%; Надбавка: от 0% до 1.5%. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления фонда, размещенных на сайте ООО УК «ОТКРЫТИЕ» в сети Интернет: https://www.open-am.ru/ru/private/funds/shares/stocks/

Доходность упомянутого фонда на 30.12.2021*:

ОПИФ

1 мес.

3 мес.

6 мес.

1 год

3 года

5 лет

«Открытие — Акции»

0,41%

-4,81%

3,58%

20,16%

84,74%

114,15%

* Значения доходности рассчитаны по формуле, приведенной в п. 20.5 5609-У в отношении периодов, указанных в тексте.

#Новости#Открытие#Банки#Валерия Карашлийска#Экономика
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