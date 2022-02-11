«Открытие Инвестиции» предлагают один из самых успешных фондов по российским акциям

Для кого подойдёт?
Фонд подойдет идеально клиентам, которые рассчитывают на высокую потенциальную доходность на длинном горизонте и готовы к риску. Отличное решение, если инвестор не хочет тратить время на самостоятельный анализ рынка и предпочитает доверять управление финансами тем, кто занимается этим профессионально.
Почему стоит выбрать ПИФ «Открытие — Акции»?
Дисклеймер
«Открытие Инвестиции» — бренд, объединяющий продукты «Открытие Брокер» и УК «Открытие» на единой онлайн-витрине.
ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не гарантирует достижения ожидаемой доходности. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
Риски, связанные с финансовым инструментом, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Информация о всех расходах и комиссиях приведена в договоре доверительного управления. До заключения договора ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, условиями управления активами, декларациями о рисках, получить сведения о лице, осуществляющем управление активами, и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, по телефону: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России), на странице в сети Интернет www.open-am.ru. Информация об агентах, оказывающих услуги по приему заявок паевых инвестиционных фондов, размещена на сайте в сети Интернет https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/ Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Акции» зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2003 № 0164-70287842.
Условия инвестирования: Скидка: от 0% до 2%; Надбавка: от 0% до 1.5%. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления фонда, размещенных на сайте ООО УК «ОТКРЫТИЕ» в сети Интернет: https://www.open-am.ru/ru/private/funds/shares/stocks/
Доходность упомянутого фонда на 30.12.2021*:
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ОПИФ
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1 мес.
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3 мес.
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6 мес.
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1 год
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3 года
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5 лет
|
«Открытие — Акции»
|
0,41%
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-4,81%
|
3,58%
|
20,16%
|
84,74%
|
114,15%
* Значения доходности рассчитаны по формуле, приведенной в п. 20.5 5609-У в отношении периодов, указанных в тексте.