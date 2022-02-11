Новый медицинский центр «Тюмень-2» готов принять до 80 пациентов с коронавирусом

Общая стоимость строительства составила около 1 млрд рублей, объект возведен на деньги ГК «Мать и дитя». Подчёркивается, что здесь могут работать до 130 специалистов медицинской сферы.
«Новый госпиталь начинает работу в качестве стационара для лечения пациентов с COVID-19»сообщают представители оперштаба.
Когда ситуация с коронавирусом в регионе улучшится, то стационары будут принимать пациентов как обычная поликлиника.
ММЦ «Тюмень-2» станет вспомогательным (но важным в период пандемии) подразделением группы компаний «Мать и дитя» миллиардера Марка Курцера.
Его компания сейчас занимает 3 место в рейтинге коммерческих медицинских компаний. В 2012 году «Мать и дитя» провела IPO в Лондоне, на конец сентября 2021-го рыночная стоимость компании превысила $ 901 млрд. В первом полугодии 2021-го выручка компании выросла на 51% и составила более 19 млрд рублей, впервые более половины в ней принесли услуги, не связанные напрямую со здоровьем женщин и детей.
Ранее, в декабре прошлого года, «Наш город» рассказывал, что этот медцентр строят наспех и с нарушениями. Он один из 17 в РФ, а заказчиком выступает Министерство обороны. В конце декабря строители центра укладывали линолеум и производили отделку. По словам нашего источника, на тот момент сроки сдачи разных этапов уже прошли и подрядчики опасались штрафов.