Новый медицинский центр «Тюмень-2» готов принять до 80 пациентов с коронавирусом

Его компания сейчас занимает 3 место в рейтинге коммерческих медицинских компаний. В 2012 году «Мать и дитя» провела IPO в Лондоне, на конец сентября 2021-го рыночная стоимость компании превысила $ 901 млрд. В первом полугодии 2021-го выручка компании выросла на 51% и составила более 19 млрд рублей, впервые более половины в ней принесли услуги, не связанные напрямую со здоровьем женщин и детей.