Минсельхоз предложил сектору АПК готовиться к весенней посевной на коммерческие займы

Кроме того, на этой неделе ведомство представит новый проект постановления, который предусматривает снижение субсидирования процентной ставки по новым льготным кредитам с 80-100% до 70% размера ключевой ставки Центробанка РФ. Об этом рассказал источник «Коммерсанта». Как сообщает expert.ru, министерство объяснило необходимость введения таких льгот макроэкономическими факторами, в первую очередь, инфляцией. Эксперты считают, что банки на фоне роста ключевой ставки регулятора до 9,5% могут поднять свои ставки намного выше прошлогодних 5%, а кредитование на таких условиях будет выгодно не всем сельхозпредприятиям.
Заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Плеханова Дмитрий Завьялов отметил, что при отсутствии льготного финансирования аграрии предпочитают обращаться за коммерческим кредитованием. Главное отличие состоит в том, что коммерческие кредиты будут дороже льготных как минимум в 2,5-3 раза, что в перспективе обернется ростом себестоимости производителей на 4-6%. Таким образом, на повестке дня по-прежнему остро стоит вопрос об ограничении роста цен на продовольствие, что идет вразрез с растущими в таких условиях расходами аграриев.
Доцент департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ Лазарь Бадалов, в свою очередь, указывает, что риски в агропромышленном секторе крайне высоки, и банки пытаются компенсировать возможные сложности повышенными процентами. Это связано с тем, что в большинстве случаев фермеры не имеют возможности предоставить что-либо стоящее в залог.
По словам ведущего аналитика по корпоративным рейтингам компании «Эксперт РА» Елизаветы Уткиной, увеличение расходов на процентные платежи вызовет подорожание продовольственной продукции. Помимо этого, увеличение процентных расходов снизит размер свободных денег, которые сельхозпредприятия могли бы направить на реализацию инвестпроектов, что отрицательно влияет на развитие отрасли.
Также Уткина утверждает, что условия кредитования по действующим кредитам не должны меняться, а возможности банковских организаций по выдачам новых займов будут складываться в зависимости от фактических лимитов льготного кредитования. Есть вероятность, что лимиты будут увеличены, но если они будут в дефиците, аграриям придется занимать деньги на рыночных, а не на льготных условиях.