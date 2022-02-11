Минсельхоз предложил сектору АПК готовиться к весенней посевной на коммерческие займы

Кроме того, на этой неделе ведомство представит новый проект постановления, который предусматривает снижение субсидирования процентной ставки по новым льготным кредитам с 80-100% до 70% размера ключевой ставки Центробанка РФ. Об этом рассказал источник «Коммерсанта». Как сообщает expert.ru, министерство объяснило необходимость введения таких льгот макроэкономическими факторами, в первую очередь, инфляцией. Эксперты считают, что банки на фоне роста ключевой ставки регулятора до 9,5% могут поднять свои ставки намного выше прошлогодних 5%, а кредитование на таких условиях будет выгодно не всем сельхозпредприятиям.