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Коллектив ВСК поощрен благодарностью Президента России Владимира Путина

11 февраля 09:41
Фото: vsc.ru
Президент России Владимир Путин объявил благодарность коллективу Страхового Дома ВСК за большой вклад в развитие страхового сектора экономики и эффективное содействие государству в укреплении социально-экономического потенциала РФ. Соответствующее распоряжение о поощрении Владимир Путин подписал 2 февраля 2022 года.

11 февраля ВСК исполняется 30 лет. В связи с этим Президент России выразил благодарность всему коллективу компании.

«Мы выражаем искреннюю признательность Президенту Российской Федерации за высокую оценку деятельности коллектива ВСК. Для компании эта благодарность — признание усилий, направленных на развитие страховой защиты граждан нашей страны. История Страхового Дома ВСК неразрывно связана с историей становления молодой России. Всё это сформировало нашу жизненную позицию. Выполнение социальной функции страхования стало фундаментом дальнейшего развития нашей компании», — отметил Сергей Цикалюк, председатель Совета директоров ВСК.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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