Коллектив ВСК поощрен благодарностью Президента России Владимира Путина

«Мы выражаем искреннюю признательность Президенту Российской Федерации за высокую оценку деятельности коллектива ВСК. Для компании эта благодарность — признание усилий, направленных на развитие страховой защиты граждан нашей страны. История Страхового Дома ВСК неразрывно связана с историей становления молодой России. Всё это сформировало нашу жизненную позицию. Выполнение социальной функции страхования стало фундаментом дальнейшего развития нашей компании», — отметил Сергей Цикалюк, председатель Совета директоров ВСК.