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Более 6 тысяч тюменцев проголосовали за благоустройство территории в 2023 году

11 февраля 08:13
Фото: 1Mi
Более 6 тысяч тюменцев проголосовали за благоустройство территории в 2023 г
В течение недели, когда на портале «Я решаю» проходит голосование за территории, которые будут приведены в порядок в следующем году, более шести тысяч местных жителей уже успели сделать свой выбор, рассказали в пресс-службе городской администрации Тюмени.

Тюменцы могут выбрать одно из 12 пространств, которые предлагали ранее сами.

«В Ленинском округе горожане хотели бы, чтобы преобразились Школьный сквер на улице Парфёнова, зелёный уголок, расположенный на улице Республики, 196, и участок рядом с дошкольным учреждением № 65, которое находится в районе улиц Ершова, 35, и Мусоргского, 40», рассказали в мэрии.

В Школьном сквере сосновый бор, а рядом образовательные учреждения. Зимой дети катаются там на лыжах. Зелёная территория рядом с домом № 196 по улице Республики, по мнению тюменцев, также требует благоустройства и освещения. Площадка в границах дома № 40 по улице Мусоргского и детсадом расположена в частном секторе и сейчас там пусто. На этом участке горожане и предлагают устроить зелёный уголок.

Проголосовать за обустройство городского пространства можно на официальном портале администрации «Я решаю!».

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#Новости#Скверы#Общество#Благоустройство#Тюмень#Дарья Гасникова
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