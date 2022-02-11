Более 6 тысяч тюменцев проголосовали за благоустройство территории в 2023 году

Тюменцы могут выбрать одно из 12 пространств, которые предлагали ранее сами.
«В Ленинском округе горожане хотели бы, чтобы преобразились Школьный сквер на улице Парфёнова, зелёный уголок, расположенный на улице Республики, 196, и участок рядом с дошкольным учреждением № 65, которое находится в районе улиц Ершова, 35, и Мусоргского, 40», рассказали в мэрии.
В Школьном сквере сосновый бор, а рядом образовательные учреждения. Зимой дети катаются там на лыжах. Зелёная территория рядом с домом № 196 по улице Республики, по мнению тюменцев, также требует благоустройства и освещения. Площадка в границах дома № 40 по улице Мусоргского и детсадом расположена в частном секторе и сейчас там пусто. На этом участке горожане и предлагают устроить зелёный уголок.
Проголосовать за обустройство городского пространства можно на официальном портале администрации «Я решаю!».