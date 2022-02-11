Более 6 тысяч тюменцев проголосовали за благоустройство территории в 2023 году

В Школьном сквере сосновый бор, а рядом образовательные учреждения. Зимой дети катаются там на лыжах. Зелёная территория рядом с домом № 196 по улице Республики, по мнению тюменцев, также требует благоустройства и освещения. Площадка в границах дома № 40 по улице Мусоргского и детсадом расположена в частном секторе и сейчас там пусто. На этом участке горожане и предлагают устроить зелёный уголок.