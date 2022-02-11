41 тюменское предприятие нарушило антиковидные меры безопасности

Больше всего нарушений обнаружили на торговых объектов. По решению суда семь предприятий временно не могут работать. В ходе проверок было зафиксировано 54 административных правонарушения. Сумма наложенных штрафов превысила 1,7 млн рублей.
За нарушение считается, если нет достаточного количества антисептиков и масок, дезинфицирующих средств, устройств для обеззараживания воздуха, а также если на предприятии не дезинфицируют и не убирают каждый день площадь.
Кроме этого, продолжаются проверки на общественном транспорте совместно с УВД и профильным департаментом транспорта и дорожной инфраструктуры.