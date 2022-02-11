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388 тюменцев могут лишиться работы в ближайшие три месяца

11 февраля 07:21
Фото: 1Mi
В ближайшие три месяца работодатели Тюмени планируют сократить 388 сотрудников. Об этом сообщает URA.RU с ссылкой на областной департамент труда и занятости населения. Отмечается, что уже в феврале под увольнение попадут 177 работника из 19 компаний.
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Тюмень

В департаменте заявили, что в марте будут уволены 168 работников из четырех организаций, а апреле рабочие места придется покинуть 43 сотрудникам из пяти компаний. Большую часть увольнений объясняют реорганизацией.

Отстранение сотрудников от работы предполагается в финансовой и страховой отраслях, сферах образования, государственного управления, обрабатывающих производств, транспортировки и хранения, информации и связи, административной, научной, технической и профессиональной деятельности.

Ранее «Наш город» рассказывал, что на одного тюменца приходится 4 вакансии. По данным областного департамента труда и занятости, на учете в региональном Центре занятости населения состоит 6 470 человек, при этом в банке вакансий более 24 тысяч позиций.

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