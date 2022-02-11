388 тюменцев могут лишиться работы в ближайшие три месяца

В департаменте заявили, что в марте будут уволены 168 работников из четырех организаций, а апреле рабочие места придется покинуть 43 сотрудникам из пяти компаний. Большую часть увольнений объясняют реорганизацией.
Отстранение сотрудников от работы предполагается в финансовой и страховой отраслях, сферах образования, государственного управления, обрабатывающих производств, транспортировки и хранения, информации и связи, административной, научной, технической и профессиональной деятельности.
Ранее «Наш город» рассказывал, что на одного тюменца приходится 4 вакансии. По данным областного департамента труда и занятости, на учете в региональном Центре занятости населения состоит 6 470 человек, при этом в банке вакансий более 24 тысяч позиций.