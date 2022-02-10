Защита Бережного требует проверки тюменских полицейских на полиграфе

Мужчину задержали в конце августа 2021 года по подозрению в убийстве девочки Насти. Её труп нашли на Лесобазе (она пропала 30 июня), через шесть дней следователи МВД Тюмени сообщили о поимке Бережного. В ноябре отца погибшей Насти Муравьевой лишили родительских прав, двое детей остались в госучреждении в деревне Борки. Суд инициировали органы опеки. Ранее воспитанием детей занималась бабушка.