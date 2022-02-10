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Защита Бережного требует проверки тюменских полицейских на полиграфе

10 февраля 12:55
Фото: 1Mi
Защита Виталия Бережного ходатайствует о прохождении им и сотрудниками полиции проверки на полиграфе. Ранее подозреваемый в убийстве девочки сообщил о пытках в отделе на улице Тульской, проводится проверка, сообщает РБК Тюмень.

«Есть информация, что Бережной отказался проходить полиграф. Это не так. Ему просто никто и не предлагал, и понятно почему. Потому что показания выбиты»сообщила адвокат Елена Шихова.

В настоящее время следователи допросили нескольких сотрудников полиции для проверки заявления о нанесении побоев Виталию Бережному.

Мужчину задержали в конце августа 2021 года по подозрению в убийстве девочки Насти. Её труп нашли на Лесобазе (она пропала 30 июня), через шесть дней следователи МВД Тюмени сообщили о поимке Бережного. В ноябре отца погибшей Насти Муравьевой лишили родительских прав, двое детей остались в госучреждении в деревне Борки. Суд инициировали органы опеки. Ранее воспитанием детей занималась бабушка.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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