Якушев: За 2021 год общая смертность на дорогах УрФО уменьшилась на 5,6 %

Участники обсуждали нюансы дорожного строительства в субъектах РФ и обеспечение безопасности на дорогах.
Вице-премьер обратил внимание на то, что к 2024 году в России планируется привести в нормативное состояние 85% дорог в агломерациях и как минимум 50% дорог в регионах. До конца марта каждый субъект РФ должен подписать контракт на дорожное строительство на текущий год и далее. Среднестатистические показатели контрактации по всем регионам на 2022 год равняются 60,8%. В Уральском федеральном округе такой показатель выше – 65,7%.
Марат Хуснуллин заявил, что по итогам прошлого года смертность в дорожно-транспортных авариях в России снизилась. При этом количество летальных случаев, зафиксированных на трассах федерального значения, выросло. Вице-премьер отмечает, что такой рост смертности вызван реальными причинами: ростом трафика, увеличением масштабов дорожной сети, улучшением дорожного покрытия. Хуснуллин заявил о необходимости принятия мер, которые помогут остановить дальнейший рост смертельных случаев на дороге.
Подводя итоги совещания, Владимир Якушев отметил, что в течение 11 месяцев 2021 года общая смертность на дорогах УрФО снизилась по отношению к статистике 2020 года на 5,6%. Но даже при наблюдаемой сейчас положительной динамике – это 1038 жизней, оборвавшихся в весьма трагичных обстоятельствах. Задача власти – принять необходимые меры, чтобы данный показатель был сведен к нулю.
Смертность на федеральных трассах в субъектах, входящих в состав округа, выросла: в период с января по ноябрь 2021 года аварии, произошедшие на таких дорогах, унесли жизни 276 человек, годом ранее – 270 человек.
Полномочный представитель президента заявил, что настало время внедрять меры по обеспечению безопасности дорожной сети. Приоритетной целью станет завершение работ по расширению трасс ведущего значения.
Якушев рассказал, что власти планируют работать над тем, чтобы расширить трассы по ключевым направлениям – Екатеринбург – Пермь, Челябинск, Тюмень и от Тюмени на север – как минимум до четырех полос. После расширения дорог автомобилисты лишатся возможности выезжать на встречную полосу для обгона, а именно такое нарушение и является самой частой причиной для аварий со смертельным исходом. Кроме того, будет вестись работа по оснащению трасс камерами фиксации нарушений скоростного режима, начатая ранее. Также планируется организовать регулярные беседы с автомобилистами, где каждому водителю будут напоминать о необходимости хорошо знать правила ПДД и соблюдать их.