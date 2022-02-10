Якушев: За 2021 год общая смертность на дорогах УрФО уменьшилась на 5,6 %

Якушев рассказал, что власти планируют работать над тем, чтобы расширить трассы по ключевым направлениям – Екатеринбург – Пермь, Челябинск, Тюмень и от Тюмени на север – как минимум до четырех полос. После расширения дорог автомобилисты лишатся возможности выезжать на встречную полосу для обгона, а именно такое нарушение и является самой частой причиной для аварий со смертельным исходом. Кроме того, будет вестись работа по оснащению трасс камерами фиксации нарушений скоростного режима, начатая ранее. Также планируется организовать регулярные беседы с автомобилистами, где каждому водителю будут напоминать о необходимости хорошо знать правила ПДД и соблюдать их.