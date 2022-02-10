В ЗАГСе рассказали, как часто тюменки выходят замуж за иностранцев

Так в ЗАГСе Тюменской области в 2021 году зарегистрировано 11 515 браков, 6,6% из которых — это свадьбы с иностранцами.
Большую часть составили выходцы из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Украины.
География браков с участием иностранцев достаточно широка. В 2021 году жители Тюменской области регистрировали браки с гражданами Италии, Сербии, Франции, Норвегии, Мексиканских штатов, Королевства Марокко, Кубы, Никарагуа, США и др.
Напомним, что в прошлом году Тюменская область опередила все другие субъекты УрФО по числу заключенных браков.
Примером брака по любви может стать свадьба тюменки Ольги и мальтийца Ивана, прошедшая в 2019 году. С будущим мужем сибирячка познакомилась в Лондоне на семинаре по раскрытию потенциала. Неожиданное знакомство переросло в крепкий брак.
Не все браки заключаются на небесах, как гласит известная крылатая фраза. Так, в декабре прошлого года жительница Тюмени заключила фиктивный брак с азербайджанцем, для того, чтобы новоиспеченный муж помог ей сделать ремонт в квартире.
Разные темпераменты и национальные менталитеты являются серьезными препонами в создании брака. Но создавать семью нужно осознанно и обдуманно, испытывая искренние чувства друг к другу, тогда, возможно, разница кровей только укрепит новую ячейку общества и благоприятствует крепким и долгим отношениям.