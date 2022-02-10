В ЗАГСе рассказали, как часто тюменки выходят замуж за иностранцев

На официальном портале правительства появилась информация о правилах заключения брака с иностранцами. Как оказалось, для жителей Тюменской области они не являются редкостью: более 6 % всех заключенных в прошлом году брачных союзов были с иноплеменниками.

Так в ЗАГСе Тюменской области в 2021 году зарегистрировано 11 515 браков, 6,6% из которых — это свадьбы с иностранцами. Большую часть составили выходцы из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Украины. География браков с участием иностранцев достаточно широка. В 2021 году жители Тюменской области регистрировали браки с гражданами Италии, Сербии, Франции, Норвегии, Мексиканских штатов, Королевства Марокко, Кубы, Никарагуа, США и др. Напомним, что в прошлом году Тюменская область опередила все другие субъекты УрФО по числу заключенных браков. Примером брака по любви может стать свадьба тюменки Ольги и мальтийца Ивана, прошедшая в 2019 году. С будущим мужем сибирячка познакомилась в Лондоне на семинаре по раскрытию потенциала. Неожиданное знакомство переросло в крепкий брак. Не все браки заключаются на небесах, как гласит известная крылатая фраза. Так, в декабре прошлого года жительница Тюмени заключила фиктивный брак с азербайджанцем, для того, чтобы новоиспеченный муж помог ей сделать ремонт в квартире. Разные темпераменты и национальные менталитеты являются серьезными препонами в создании брака. Но создавать семью нужно осознанно и обдуманно, испытывая искренние чувства друг к другу, тогда, возможно, разница кровей только укрепит новую ячейку общества и благоприятствует крепким и долгим отношениям. Материалы по теме Жительница Тюменской области выходит замуж в 90 лет В Сети жителям Тюмени предлагали зарегистрировать брак в красивую дату 22.02.2022 Суд в Нижней Тавде аннулировал фиктивный брак тюменки и гражданина Таджикистана