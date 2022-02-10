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В Тюменской области оставят действующие коронавирусные ограничения

10 февраля 06:02
Фото: 1Mi
В Тюменской области не планируется усиление режима повышенной готовности, но и ограничения, введенные из-за пандемии, пока остаются, как стало известно вчера, 9 февраля, на пресс-конференции Александра Моора с ведущими региональными СМИ.
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Тюмень

По словам губернатора, при текущих темпах заболеваемости и состоянии системы здравоохранения новые ограничения не планируются, но и действующие пока не будут сняты.

«Ситуация постоянно меняется»,подчеркнул Моор.

Завтра, 11 февраля, тюменцы узнают, перейдут ли ученики с дистанта обратно за школьные парты.

На дистанционный режим обучения школьники были переведены 31 января 2022 года из-за всплеска заболеваемости ковидом, гриппом и ОРВИ.

По информации Роспотребнадзора, в настоящее время увеличение заболеваемости среди детей до 14 лет составило 72 %.

Вчера, по данным Оперштаба, опасной инфекцией заразились 2802 жителя области, 623 из них — младше 18 лет. 200 тюменцев из общего числа заболевших были госпитализированы.

Несмотря на отмену или продление коронавирусных ограничений, Роспотребнадзор призывает не пренебрегать санитарно-эпидемиологическими требованиями и носить маску в общественных местах, не сокращать социальную дистанцию, мыть руки и в целом отслеживать свое самочувствие.

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