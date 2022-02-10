В Тюменской области оставят действующие коронавирусные ограничения

По словам губернатора, при текущих темпах заболеваемости и состоянии системы здравоохранения новые ограничения не планируются, но и действующие пока не будут сняты.
«Ситуация постоянно меняется»,подчеркнул Моор.
Завтра, 11 февраля, тюменцы узнают, перейдут ли ученики с дистанта обратно за школьные парты.
На дистанционный режим обучения школьники были переведены 31 января 2022 года из-за всплеска заболеваемости ковидом, гриппом и ОРВИ.
По информации Роспотребнадзора, в настоящее время увеличение заболеваемости среди детей до 14 лет составило 72 %.
Вчера, по данным Оперштаба, опасной инфекцией заразились 2802 жителя области, 623 из них — младше 18 лет. 200 тюменцев из общего числа заболевших были госпитализированы.
Несмотря на отмену или продление коронавирусных ограничений, Роспотребнадзор призывает не пренебрегать санитарно-эпидемиологическими требованиями и носить маску в общественных местах, не сокращать социальную дистанцию, мыть руки и в целом отслеживать свое самочувствие.